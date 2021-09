Großes Theater mit Susanne Engelhardt bei Premiere in Döbeln 

Döbeln

Es ist der Abend von Susanne Engelhardt und er lässt keinen Zuschauer kalt. „Heute Abend: Lola Blau“ nennt sich das „Ein-Frau-Musical“, mit dem das Mittelsächsische Theater nach langer Zeit erstmals wieder die Hauptbühne bespielt. Ein Stück des österreichischen Anarcho-Künstlers Georg Kreisler, mit dem dieser zum einen seine Biografie spiegelt und das sich zum anderen schon im Titel vor Marlene Dietrich verbeugt, der legendären Lola aus dem „Blauen Engel“. Das Stück mag Kreislers dritter Ehefrau Topsy Krüger zur Uraufführung 1971 auf den Leib geschneidert worden sein – Susanne Engelhardt schafft es aber, die Geschichte nicht nur einfach nachzuerzählen, sondern sie auch ins Zeitlose zu übertragen.

Minimalistischer Ansatz

Dabei hilft ihr der minimalistische Ansatz von Michaela Dicu, die zugleich für Regie und Bühnenbild verantwortlich ist. Ein Klavier, ein Stuhl, ein Tisch mit Garderobenständer, dazu noch eine bewegliche Rückwand mit drei Türen – mehr braucht es nicht für dieses Musical. Lola Blau ist eine Wiener jüdische Künstlerin, die 1938 kurz vor ihrem Durchbruch steht. Doch nach dem Anschluss Österreichs erhält sie Auftrittsverbot und flieht über die Schweiz nach Amerika. Als sie Jahre später in die alte Heimat zurückkehrt, muss sie feststellen, dass sich die Menschen dort nicht geändert haben…

Die meisten Regisseure, die „Heute Abend: Lola Blau“ inszenieren, bemühen dabei die konkrete Historie, hissen Hakenkreuze, kleben Davidssterne und lassen Hitler-Reden aus dem Off tönen. Nicht so Michaela Dicu. Sie sucht das, was hinter dem Ganzen steht. Ein Künstlertum, das die Augen vor der Wahrheit verschließt – ob in Europa 1938, wenn die Gefahr klein geredet wird, ob in Amerika, wo das Showbusiness alles und jeden verschlingt, oder später wieder in Europa, wo all die „Schmidts“ mit der Vergangenheit nichts mehr zu tun haben wollen.

Faszinierende Wandlungen

Das funktioniert, weil Susanne Engelhardt die Wandlungen der Figur mit faszinierender Genauigkeit präsentiert. Die junge Sängerin zeigt sie mit jener bewusst überdrehten Schärfe in Stimme und Darstellung, die Engelhardt gern offenbart, wenn sie in Musicals jenen Typ darstellt, den man salopp als „blauäugig“ beschreibt – was diese „Lola Blau“ definitiv auch ist. Das in Amerika bewunderte Show-Mädchen (ein immer gleiches „Sex is a wonderful habit“-Abziehbild, das zur Alkoholikerin wird) spielt sie hingegen mit psychotischer Detailtreue. Und die nach Europa zurückgekehrte Lola ist in Engelhardts Deutung eine auf der Bühne fraglos souveräne Künstlerin, die in Windeseile unzählige Genre-Schubladen bedienen kann.

Susanne Engelhardt mit Pianistin Niki Liongka, die mit kleinen Einwürfen selbst ins Spiel eingreift. Quelle: René Jungnickel

Die wirkliche Desillusionierung für die Hauptfigur wie auch für das Publikum gibt es darum erst zum bitteren Ende: Wenn sich im Finale die Bühne auflöst, der Techniker alles rausträgt, die Sängerin die Perücke abnimmt und auch die Pianistin (Niki Liogka, die mit kleinen Einwürfen selbst ins Spiel eingreift) abgeht, dann bleibt nur Susanne Engelhardt auf dem nahezu leeren und fast dunklen Podium übrig. Dieses Bild hat solch unmittelbare Wucht, dass es den Zuschauern die Kehle zuschnürt – zumal die Sängerin den erlösenden Schlusston konsequent verweigert. Zweifellos: „Heute Abend: Lola Blau“ in dieser Inszenierung ist großes Theater mit einer wahren Charakterdarstellerin!

Von Hagen Kunze