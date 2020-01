Großweitzschen: Bürgermeister entscheidet über Köpfe der Gemeinderäte hinweg

Großweitzschen

Rege Diskussionen und harte Worte wurden in der letzten Gemeinderatssitzung von Großweitzschen Mitte Dezember 2019 getauscht. Damals ging es um die Servicepauschale, die in den Kindereinrichtungen der Gemeinde auf die Eltern umgelegt werden soll.

Betroffene Eltern fühlten sich hintergangen. Kein Elternbeirat wurde angehört, die Eltern mit den Kosten völlig überrumpelt. Der Tagesordnungspunkt müsse verschoben werden, um alle Möglichkeiten zu prüfen, forderten sowohl Eltern als auch Gemeinderäte. Doch alle Diskussion half nichts. Die Gemeinderäte fassten den Beschluss und winkten die Servicepauschale durch. Auch, weil Kämmerin Elke Görs betonte, dass ohne Beschluss der Haushalt der Gemeinde nicht aufgestellt werden und die Gemeinde regelrecht handlungsunfähig sei. Mit fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen bei neun Ja-Stimmen ging der Beschluss knapp durch. Verärgerte Eltern verließen die Ratssitzung unvermittelt.

Hintergrund 20 Euro mehr im Monatsollen Eltern ab Februar für ihren Nachwuchs in den Kindereinrichtungen der Gemeinde Großweitzschen zahlen. Die Gemeinde legt demnach die sogenannte Servicepauschale auf die Eltern um. Das meint: die Vorbereitung, die Ausgabe und Nachbereitung des Mittagsessens sowie die anschließende Reinigung in den Kindertagesstätten Mockritz und Großweitzschen sowie im Hort. Als Begründung hieß es aus der Verwaltung, der Sächsische Rechnungshof habe der Gemeinde auferlegt, die Verpflegungskosten – welche neben den Speisen selbst auch die Servicekräfte umfasst – auf die Eltern umzulegen. Bisher trug die Gemeinde Großweitzschen den Großteil der Lohnkosten für die Servicekräfte selbst.

Jetzt, fast vier Wochen später, rudert Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) zurück. In einem Schreiben vom 15. Januar, dass der Döbelner Allgemeinen Zeitung vorliegt, informiert er die Eltern darüber, dass die Servicepauschale vorerst nicht erhoben wird.

„Die Verwaltung hat im Nachgang an die Sitzung, den Sächsischen Rechnungshof um eine vorzeitige Stellungnahme speziell diesen Punkt betreffend gebeten. Diese wird (…) erst Ende März/April im vorläufigen Prüfbericht erfolgen (...)“, schreibt der Bürgermeister. Und weiter: „Erst mit Eingang dieses Berichtes werden wir dieses Thema erneut besprechen und auf Wunsch der Elternschaft in erster Instanz mit den Elternräten diskutieren.“

Gemeinderäte fühlen sich betrogen

Einzelne Gemeinderäte fühlen sich nun betrogen. „Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, dass hier mit uns gespielt wird“, sagt ein Gemeinderatsmitglied, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Diese Lösung hätte es schon in der Gemeinderatssitzung im Dezember geben sollen. Vom Vorgehen der Verwaltung erfuhren die Gemeinderäte von den Eltern. „Die Gemeinderäte wurden nicht darüber informiert, dass die Verwaltung die Servicepauschale vorerst nicht erhebt. Das haben wir aus dem Schreibern an die Eltern von eben jenen erfahren“, erklärt das Ratsmitglied.

Warum die Verwaltung jetzt noch einmal eine Stellungnahme von der Rechtsprüfung einforderte, begründet Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) so: „Wir wollen uns das noch mal schriftlich geben lassen.“ Mit „das“ meint das Gemeindeoberhaupt, die Forderung der Rechtsprüfung, die Servicepauschale auf die Eltern umzulegen.

Servicepauschale vorerst vom Tisch

Warum die Verwaltung diese Prüfung nicht schon vor der letzten Gemeinderatssitzung und damit vor Beschlussfassung einholte, war von Burkert nicht zu erfahren. Am Mittwoch habe sich die Verwaltung an die Rechtsprüfung des Landratsamtes gewandt. Zeitgleich ging das Schreiben an die Eltern raus. Dass er die Gemeinderäte nicht informierte, räumte der Bürgermeister ein. Warum, bleibt unklar.

Die Servicepauschale, die die Eltern ursprünglich ab Februar zahlen sollten, ist damit erst einmal vom Tisch. Für die Eltern sind das gute Nachrichten. Ob es dabei bleibt oder es sich lediglich um einen Aufschub handelt, ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss.

Beschlussaufhebung nötig

Theoretisch muss der im Dezember gefasste Beschluss der Gemeinderäte aufgehoben werden. Das geht laut Sächsischer Gemeindeordnung nur gemeinsam mit den Gemeinderäten, es sei denn es ist Gefahr in Verzug oder der ursprüngliche Beschluss ist rechtswidrig. In den Beschlussvorlagen ist der 1. Februar 2020 als der Tag festgeschrieben, ab dem die Kita-Kosten von den Eltern übernommen werden müssen. Demnach müsste der Beschluss sogar bis Ende diesen Monats aufgehoben werden. Am 28. Januar kommt der Gemeinderat turnusmäßig zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Dort müsse ein entsprechender Tagesordnungspunkt auftauchen. Die Rechtsaufsicht des Landkreises wollte sich zur Rechtslage nicht äußern. „Der 1. Februar ist noch nicht erreicht. Daher erfolgen durch uns keine weiteren Aussagen dazu“, erklärt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes, zu dem die zuständige Rechtsaufsicht zugehörig ist.

Von Stephanie Helm