Großweitzschen

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch im Großweitzschner Ortsteil Jeßnitz Diesel geklaut. Dazu brachen sie in eine Halle ein, in der drei Fahrzeuge standen. Insgesamt 225 Liter Kraftstoff im Wert von rund 250 konnten sich die Diebe so abzapfen. Sachschaden ist keiner entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls

Von DAZ