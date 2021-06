Großweitzschen

Die Westewitzer Straße (K 7542) aus Richtung Hochweitzschen in Richtung Großweitzschen befuhr am Donnerstagmorgen, gegen 5.25 Uhr, die 58-jährige Fahrerin eines Pkw Opel und bog nach links in die Einmündung K 7515 in Richtung Scheergrund ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pkw VW (Fahrer: 34), der aus Richtung Scheergrund in Richtung Großweitzschen fuhr. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand rund 8.000 Euro Sachschaden.

Von DAZ