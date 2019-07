Grossweitzschen

Großeinsatz der Feuerwehren am Montagabend an der Staatsstraße 34 bei Großweitzschen. Ein Mähdrescher war bei einer Überführungsfahrt gegen 22.45 Uhr in Brand geraten. Der Fahrer konnte die Erntemaschine zwischen Eichardt und Großweitzschen offenbar noch in eine Haltebucht steuern und dort zu Stehen bringen. Dort ist der Mähdrescher ausgebrannt. Er hatte einen Anhänger mit dem Mähwerk gezogen.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren von Leisnig, Gallschütz, Mockritz, Großweitzschen, Döbeln und Limmritz waren im Einsatz. Die Einsatzkräfte konnten bei einem Löschangriff mit Schaum das Feuer löschen. Das Feuer griff zuvor auch auf einige Quadratmeter Wiese über. Die Feuerwehrleute konnten diesen Brand ebenfalls schnell löschen.

A 14 zeitweise gesperrt

Da sich die Haltebucht nah an der Autobahn 14 befindet, gab es Verkehrseinschränkungen durch die starke Rauchentwicklung. Eine Fahrbahn war während der Löscharbeiten zeitweise gesperrt worden. Was den Brand auslöste, ist noch nicht bekannt. Vermutet wird ein technischer Defekt.

Von Olaf Büchel