Großweitzschen: Stollentag bei Körners

Großweitzschen

Es ist kaum zu glauben, in wie vielen Variationen es Stollen geben kann. Zum Stollentag wurde am Sonnabend in die Bäckerei Körner eingeladen. Dabei konnte die Kundschaft vor Ort das Ausprobieren, was zum Beispiel bis nach Australien versendet wird.

Immerhin steht sächsische Backkunst auch dort hoch im Kurs. Neun Stollensorten werden in der Bäckerei Körner hergestellt, vom Rosinenstollen über Mandel- bis hin zum Whiskystollen. Dessen Erfinder Patrick Seyffarth bekam dafür sogar eine Goldprämie.

Am Sonnabend waren sie zu haben. Auf dem Foto präsentieren Franziska Seyffarth und Kai Körner zwei Prachtexemplare aus dem Hause Körner. Und die Kundschaft konnte es sich schmecken lassen.

Von Steffi Robak