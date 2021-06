Großweitzschen: Turnhalle mit gravierenden Mängeln

Großweitzschen

Seit Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als einem Jahr finden die Sitzungen des Gemeinderates in der Großweitzschener Turnhalle statt. Dabei dürfte es auch dem Letzten aufgefallen sein: Das Gebäude ist in einem längst nicht mehr ordnungsgemäßen Zustand. Das ist nicht nur der Verwaltung selbst aufgefallen, sondern auch Mitarbeitern der Unfallkasse sowie dem Brandschutzverantwortlichen des Landkreises Mittelsachsen. Die Fachleute sprechen von gravierenden Mängeln.

Das betrifft die Turnhalle an sich, aber auch deren Nebenbereiche wie Umkleideräume, Hausmeister- und Lehrerzimmer. „In der Turnhalle ist am wenigsten zu tun“, erklärte Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) schon vor einem halben Jahr. Viel akuter ist es in den Nebenbereichen. Sanitäranlagen, Heizung, Elektrik und die Türen sind einige der Knackpunkte, die dafür sorgen, dass in Sachen Brandschutz die rote Ampel leuchtet.

Erster Förderantrag gescheitert

Schon im November letzten Jahres hatten die Gemeinderäte das Thema auf dem Tisch. Damals ging es um einen Beschluss, um Fördermittel zu beantragen. Nur so könne die dringend notwendige Sanierung überhaupt gestemmt werden. Immerhin rund 267.000 Euro stehen zu Buche. Der Fördertopf aus dem Bundesprogramm für die Sanierung kommunaler Einrichtungen war schneller leer als der Gemeinde lieb war. Großweitzschen ging leer aus.

Jetzt wagt die Kommune einen neuen Versuch. Diesmal könnte es sich sogar noch mehr lohnen. Denn stand vor einem halben Jahr eine 45-prozentige Förderung in Aussicht, sind es jetzt 75 Prozent. Diesmal hofft die Gemeinde auf finanzielle Unterstützung aus dem Budget der Leaderregion Sachsenkreuz Plus. Die Gemeinde müsste bei einem positiven Votum lediglich den Eigenanteil in Höhe von rund 67.000 Euro zahlen.

Haushalt fehlt

Geld, dass die Kommune in die Hand nehmen muss. Das wissen auch die Gemeinderäte. „Das ist eine sehr, sehr dringende Investition. Vielleicht sogar die dringendste Investition seit langem“, sagt beispielsweise Sascha Suhr (Die Linke). Trotzdem sorgen sich einige Gemeinderäte um die knappe Kasse der Gemeinde. „Dass die Sanierung notwendig ist, steht außer Frage. Wir reden lange genug darüber“, sagt etwa CDU-Rat Sebastian Wloch. „Wir wissen aber aktuell nicht, wie unsere Haushaltslage aussieht. Das macht es schwer, dazu zu beschließen und damit Geld in Größenordnungen freizugeben, das wir vielleicht gar nicht haben.“ Ins selbe Horn bläst Heiko Schmiedchen, Freie Wähler-Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister: „Wir haben mittlerweile Mai und noch keinen fertigen Haushaltsplan“, richtete er sein Wort an Kämmerin Elke Görs. „Ich möchte dringend darum bitten, dass der Haushalt fertiggestellt wird.“

Auflage vom Rechnungshof

Kämmerin Elke Görs ist derweil nicht untätig. „Wir haben die Auflage vom Rechnungshof, erst die noch fehlenden Jahresabschlüsse aufzustellen und danach den Haushalt“, erklärt sie in Richtung Gemeinderäte. Danach habe man sich in der Verwaltung auch gerichtet. Jetzt ist die Kämmerin mittendrin in der Aufstellung des aktuellen Haushaltsplanes.

Auch, wenn der noch nicht fertig ist, machten die Gemeinderäte letztlich den Weg frei für den Fördermittelantrag. Nur Sebastian Wloch enthielt sich seiner Stimme.

Von Stephanie Helm