Großweitzschen: Verwaltung liebäugelt mit Erhöhung der Pachten

Der Haushalt 2020 der Gemeinde Großweitzschen ist beschlossene Sache. Mit zehn zu sechs Stimmen votierte der Gemeinderat am Dienstagabend in öffentlicher Sitzung in der Schulturnhalle für den von Kämmerin Elke Görs vorgelegten Etat. Die Freien Wähler waren die Befürworter, CDU und Linke stimmten dagegen. Rund 2,5 Millionen Euro will die Kommune laut Plan dieses Jahr investieren. Der Hauptanteil sind Fördermittel, der Eigenanteil liegt bei rund 258.000 Euro.

CDU bringt Einwände vor

Die CDU-Räte hatten zahlreiche Einwände vorgebracht. Haupttenor: Der Haushaltsplan spiegele nicht die angespannte Situation in der Gemeinde wider. Bei Investitionen werde ein planvolles Vorgehen vermisst, auch ein Konzept für Ertragssteigerungen fehle.

Kämmerin Görs und Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) gingen ausführlich auf die Kritiken ein. „Ich trage ihre Bedenken mit, dass finanzielle Ausfälle wegen Corona drohen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht sagen, wie sich das entwickeln wird“, sagte Elke Görs und sprach dabei auch die angekündigten staatlichen Hilfen an.

Problematisch für die Gemeinde seien buchhalterische „Altlasten“, die mindestens bis 2015 zurückreichten. Zu dieser Zeit waren Burkert und Görs noch nicht in Verantwortung. Das Aufarbeiten der Unstimmigkeiten bedeute einen riesigen Zeitaufwand.

Pachten erhöhen

Den Vorwurf, den Erhalt der drei Ortsfeuerwehren nicht genug im Blick zu haben, wiesen Kämmerin und Bürgermeister zurück. Für Sachaufwendungen und Investitionen seien in diesem Bereich rund 110.000 Euro eingeplant, nicht wenig für eine kleine Gemeinde.

Um künftig mehr Einnahmen zu erzielen, brachte Görs eine teilweise deutliche Erhöhung von Pachten für Garagen, Gärten und Grünflächen sowie den Verkauf kommunaler Immobilien ins Spiel. Bestandteil des aktuellen Haushaltsplans ist diese Idee jedoch noch nicht.

