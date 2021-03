Großweitzschen: Wer muss für Biertische zahlen?

Großweitzschen

Wer für seine Feiern Biertischgarnituren benötigt, kann die bei der Gemeinde Großweitzschen ausleihen. Ob Privatleute, Gewerbetreibende, Kindereinrichtungen oder Ortsfremde. Der Sächsische Rechnungshof monierte dabei aber das Fehlen einer klaren Festlegung in Sachen Nutzungsentgelte. Also: Wer bezahlt was, wenn er sich die gemeindeeigenen Biertischgarnituren ausleiht? Um dort aber eine korrekte Berechnung vornehmen zu können, musste eine Kalkulation her.

Pauschale fürs Liefern

Hauptamtsleiterin Denise Lange nahm sich demnach die Zahlen der vergangenen drei Jahre zur Brust. „Im Durchschnitt wurden die Bierzeltgarnituren ungefähr 18 Mal im Jahr ausgeliehen“, erklärte sie zur jüngsten Gemeinderatssitzung.

Erst im vergangenen Jahr begann die Gemeinde damit, Geld für das Ausleihen dieser Bierzeltgarnituren zu verlangen. Und das auch nur von Privatpersonen. Fünf Euro pro Garnitur wurden dabei fällig. Das würde sich rentieren, die Kosten, die die Gemeinden mit der Ausleihe hat, werden von den Einnahmen gedeckt. Die Ausleihgebühren für Biertischgarnituren höher ansetzen, will die Gemeindeverwaltung deshalb nicht.

Hinzu kommt für jedes Ausleihen noch eine An- und Abfahrtspauschale in Höhe von zehn Euro. Dabei ist es gleich, wie viele Garnituren man sich ausleiht und wohin sie gebracht werden müssen. Ob drei oder 20. Es bleibt bei Lieferkosten von zehn Euro.

Mindestabnahme festschreiben

Eine Mindestanzahl von Garnituren, die ausgeliehen werden muss, gibt es dabei nicht. Das bemängelte Gemeinderatsmitglied Sascha Suhr (Die Linke). „Besser wäre es, eine Mindestabnahme festzuschreiben“, sagte er. So könne verhindert werden, dass zwei Bauhofmitarbeiter am Ende für fünf Euro plus die Lieferkosten durch die Gegend kutschen. Denn das kann auch mal außerhalb des ohnehin schon großflächigen Gemeindegebietes sein. Die Biertischgarnituren werden auch an Ortsfremde ausgeliehen – und für eben jene zehn Euro gebracht und auch wieder abgeholt. Damit stieß Sascha Suhr auch bei den anderen Gemeinderäten auf offene Ohren. Die Mindestabnahmemenge wurde jetzt auf fünf Biertischgarnituren festgelegt.

Vereine zahlen nichts

Vereine zahlten bislang nichts für das Ausleihen der Biertischgarnituren. Das soll auch jetzt so bleiben. Dasselbe gilt für Schule, Hort und Kindertagesstätten. Neben Privatpersonen und Ortsfremden müssen auch Gewerbetreibende das Nutzungsentgelt bezahlen.

Mit ihrem Beschluss zurrten die Gemeinderäte nun fest, dass für Privatpersonen, Gewerbetreibende und Ortsfremde fünf Euro pro Biertischgarnitur fällig werden. Mindestens fünf Garnituren müssen ausgeliehen werden. Der Preis bezieht sich auf fünf Tage. Eine An- und Abfahrtspauschale in Höhe von zehn Euro kommt oben drauf. Dafür werden die Garnituren von zwei Bauhofmitarbeitern bis zum Einsatzort geliefert und anschließend auch wieder abgeholt.

Von Stephanie Helm