Großweitzschen: Wie viel Verantwortung für die Stellvertreter des Bürgermeisters?

Großweitzschen

Wie viel Verantwortung sollen die Stellvertreter von Großweitzschens Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) künftig haben? Zwei verschiedene Varianten bekamen die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt. Die erste sieht die Stellvertreter mit nahezu identischen Aufgaben- und Verantwortungsbereichen wie den Bürgermeister selbst vor. Das heißt: Sowohl die äußeren als auch die verwaltungsinternen Geschäfte sollen vom Stellvertreter übernommen werden – nicht von einem Vertreter aus der Verwaltung. Die andere Variante lässt mehr Spielraum für die Gemeindeverwaltung selbst. Sie kann ebenso Aufgaben übernehmen, die sonst dem Bürgermeister vorbehalten sind.

Gebrannte Kinder

Warum die Frage nach den Verantwortlichkeiten so schwer in Großweitzschen wiegt, hat viel mit der Vergangenheit zu tun. Zwei mal schon fielen Bürgermeister unvorhergesehen und plötzlich aus. Zwei mal mussten die Stellvertreter die gesamte Arbeit des Gemeindeoberhaupts übernehmen. So überfordert sollen die jetzigen Stellvertreter im schlimmsten Fall der Fälle nicht wieder sein.

Die Freien Wähler stellen mit Heiko Schmiedchen und Sven Thalmann aktuell den ersten und zweiten Stellvertreter des Bürgermeisters. Thomas Philipp (Freie Wähler) sprach sich für die zweite Variante aus: „Es muss möglich sein, dass der Bürgermeister auch mal 14 Tage lang von der Gemeinde vertreten werden kann.“ Die Mitarbeiter dort stecken im Stoff, sind eingearbeitet und sofort auskunftsfähig. Das müssten die Stellvertreter erst nachholen. Weil die aber selbst im Berufsleben stehen, ist das fast utopisch. Das gab auch Denise Lange, die im Hauptamt der Gemeinde Großweitzschen tätig ist, zu Bedenken. „Das tägliche Handeln einer Verwaltung gehört zum Tagesgeschäft eines Bürgermeisters. Für jemanden, der das nicht ständig macht, ist das ein nur schwer zu schaffendes Pensum“, erklärte sie.

Mischvariante favorisiert

Ursprünglich favorisierten die Gemeinderäte eine Mischvariante. Weil das rechtlich aber nicht zulässig ist, musste eine Entscheidung gefällt werden. Nicht hundertprozentig einig, aber doch mit der Mehrheit von elf Stimmen dafür und sechs dagegen entschieden sich die Gemeinderäte für die zweite Variante. Damit kann der Bürgermeister künftig auch von der Verwaltung selbst vertreten werden.

Von Stephanie Helm