Großweitzschen auf dem Prüfstand: Bericht legt Verfehlungen offen

Großweitzschen

Lange warf der Prüfbericht des Sächsischen Rechnungshofes seine Schatten voraus. Die Behörde durchleuchtete die Verwaltungsarbeit der Gemeinde Großweitzschen in den Jahren 2008 bis 2018. Der Abschlussbericht – ein „37-seitiges Pamphlet an Verfehlungen und Mängeln“ wie CDU-Gemeinderat Sebastian Wloch es nannte – wurde am Dienstagabend in einer Sondersitzung besprochen. Punkt für Punkt wurde der Prüfbericht durchgearbeitet. Dabei stellte sich heraus: Ein Großteil der zu aufgezeigten Mängel konnte bereits behoben werden oder sind zumindest in Arbeit. Zum Teil schwerwiegende Fehler stehen aber nach wie vor im Raum.

Zu hohe Elternbeiträge ?

Laut Prüfbericht ging bei der Berechnung der Elternbeiträge für die Kindereinrichtungen einiges schief. So zahlten Eltern Integrativplätze, wo es gar keine gab oder finanzierten Investitionen mit. Nicht zuletzt die Kosten für Kinder der Gemeinde Großweitzschen, die außerhalb der Wohngemeinde eine Kindereinrichtung besuchen, wurden von 2015 bis 2018 in die Sachkosten reingerechnet. Im Schnitt macht das etwa 280 Euro pro Kind im Jahr aus, die Eltern zu viel bezahlt haben sollen.

Hauptamtsleiterin Denise Lange blieb trotzdem bei ihrer Aussage: „Das hatte alles keine negativen Auswirkungen auf die Elternbeiträge. Wir bewegen uns mit den Elternbeiträgen sowieso unter dem Durchschnitt. Wir könnten 15 bis 23 Prozent nehmen, liegen aber nur bei etwa elf Prozent“, erklärt die Hauptamtsleiterin. Wie hoch die Summe, die sich aus den falschen Berechnungen ergibt, tatsächlich ist, bleibt auch nach der Sitzung unklar.

Gemeinderat hegt Zweifel

Zur Sitzung am Dienstagabend brachte Denise Lange dann plötzlich noch einen gänzlich neuen Aspekt mit: Den falsch abgerechneten 206 000 Euro, die die Gemeinde den Kommune zahlt, in denen Kinder von Großweitzschen eine Einrichtung besuchen, stehen nun etwa 261 000 Euro gegenüber. Das ist die Summe, die die Gemeinde Großweitzschen von anderen Kommunen erhält, wenn sie Fremdkinder in ihren Einrichtung betreut. Im Prüfbericht ist davon keine Rede. Und auch in der von der Gemeinde abgegebenen Stellungnahme wird das nicht erwähnt. Ein Grund für CDU-Gemeinderat Sven Krawczyk daran zu zweifeln. „Wo kommt das plötzlich her? Und wieso stellen Sie das gegenüber des Rechnungshofes nicht auch dar?“, wollte er wissen.

Offene Forderungen

Geld, das der Gemeinde zustand, wurde nicht geltend gemacht. Auch das ist ein Ergebnis aus der überörtlichen Prüfung. „Wir haben sehr viele offene Forderungen“, sagt Kämmerin Elke Görs. Von insgesamt rund 840 000 Euro ist die Rede. Für einen Großteil der Summe gibt es für die Gemeinde keine Handhabe, nachträglich noch an das Geld zu kommen. Lediglich für etwa 25 Prozent sieht die Kämmerin zumindest eine Chance, das Geld einzufordern. Die Fälle sind kompliziert. Ein Beispiel: Ein Bürger, der in einer der kommunalen Wohnungen der Gemeinde lebte, hinterlässt nach seinem Tod immense Mietschulden. Weil kein Erbe greifbar ist, bleibt die Kommune darauf sitzen. In einem anderen Fall standen etwa 112 000 Euro zuzüglich Nachzahlungszinsen zu Buche, die die Gemeinde eigentlich von einem Seniorenpaar hätte bekommen sollen. Weil dort aber einfach nichts zu holen ist, wie Kämmerin Elke Görs mitteilt, wird auch hier das Geld als Verlust ausgebucht werden müssen. Immerhin: Einen offenen Posten von etwa 32 000 Euro konnte die Kämmerin nachverfolgen. „Innerhalb von acht Wochen war das Geld da. Warum das in der Vergangenheit nicht geklärt werden konnte, weiß ich nicht“, so Elke Görs.

Unklare Personalangelegenheiten

Im Rahmen der Prüfung durch den Sächsischen Rechnungshof gab es auch eine Tiefenprüfung was die Personalangelegenheiten betrifft. Die forderte den Missstand zu Tage, dass es bisher keine Stellenbewertungen gab. Die sind aber Grundlage für die Einordnung in die richtige Entgeltgruppe. „Aktuell haben wir 57 Prozent der Stellenbewertungen für die Belegschaft fertig. Der Rest soll es bis Ende des Jahres sein“, erklärt Hauptamtsleiterin Denise Lange. Bisherige Bilanz: „Nur bei einer Mitarbeiterin kam es zum Wechsel der Entgeltgruppe. Wir gehen nicht davon aus, dass das noch weitere betrifft.“ Erschwerend kommt hinzu, dass erst vor kurzer Zeit drei Mitarbeiter die Verwaltung verließen. „Aufgrund der Weggänge müssen die Tätigkeiten innerhalb der Verwaltung neu strukturiert werden. Es muss geklärt werden, wer ab sofort welche Aufgaben übernimmt.“

Zu viel Lohn gezahlt

In den Jahren 2018 und 2019 wurden zudem zwei Mitarbeiterinnen höher gruppiert. Sie bekamen also einen höheren Lohn. Ob die Gemeinde den zu viel gezahlten Lohn zurückerstattet bekommen könne, wollte Susann Munz wissen. Dafür gebe es keine Handhabe, erklärt Denise Lange.

Fragen warf auch der Personalbestand im Jahr 2019 auf. Dort seien etwa 57 Prozent mehr Personal eingestellt gewesen, als es der Richtwert vorgibt. In den Jahren zuvor sah das noch anders aus. Im Prüfbericht heißt es dazu: „Der hohe Personalbestand resultiert nicht aus zusätzlichen Aufgaben der Gemeinde.“ Mit dem Weggang der drei Mitarbeiter wurde das Verhältnis unfreiwillig wieder gerade gerückt.

Wo bleibt die Anlagenbuchhaltung?

Eines der größten Probleme, so die Auffassung aus den Reihen der CDU-Gemeinderäte: Es fehlt an einer Anlagenbuchhaltung. Die ist eine wesentliche Komponente für die Erledigung vieler anderer Aufgaben innerhalb der Gemeindeverwaltung. Dass es die bisher nicht gibt, führt Kämmerin Elke Görs auf den Personalnotstand in ihrer Abteilung zurück. „Meine Vorgängerin hatte 136 Stunden, ich 100 Stunden. Mir fehlt also eine komplette Kraft.“ Die Anlagenbuchhaltung habe jetzt oberste Priorität. Bis wann die fertig ist, konnte Elke Görs aber nicht sagen. Für Gemeinderatsmitglied Mario Pohl ein Unding: „Es muss doch ein gestecktes Ziel oder zumindest eine grobe Richtung geben?“

Frustrierte Gemeinderäte

„Der Prüfbericht hat ausgewiesen, dass immer wieder gegen die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung verstoßen wurde“, fasst CDU-Rat Sven Krawczyk zusammen. „Wir kommen hier auf keinen grünen Zweig.“ In den Reihen der Gemeinderäte von CDU und Linke ist man frustriert darüber, dass das Thema jetzt scheinbar zu den Akten gelegt wird. Dabei gebe es durchaus noch Redebedarf und offene Fragen. Vor allem in Hinblick auf die falsch berechneten Elternbeiträge. Susann Munz formulierte es schärfer: Sie spricht von einer „Peinlichkeit gegenüber den Bürgern“. Damit meint sie auch die Geschehnisse im Vorfeld. Die fehlende Transparenz von Seiten der Verwaltung. Und das nicht nur in Hinblick auf den Prüfbericht. Susann Munz wünscht sich eine offenere Herangehensweise im Gemeinderat. Man müsse sich auch mal in der Mitte treffen. Zumindest was das Miteinander reden betrifft, stimmte Bürgermeister Jörg Burkert zu. „Hier geht es nicht um Parteizugehörigkeit“, sagte er. Von einem tiefen Graben, der zwischen Verwaltung und den Gemeinderäten von Freien Wählern auf der einen Seite und CDU- und Die Linke-Räten auf der anderen Seite klafft, spricht auch Susann Munz.

Von Stephanie Helm