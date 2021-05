Großweitzschen findet Käufer für Eigentumswohnung

Großweitzschen

Unsaniert und unvermietet – so verkauft die Gemeinde Großweitzschen eine ihrer Eigentumswohnungen in der Kleinweitzschener Straße. Nach und nach will sich die Kommune von ihrem Wohneigentum trennen. Die 58 Quadratmeter große Wohnung ist derzeit noch bewohnt, doch die Mieterin hat zum 30. Juni gekündigt.

Ein Gutachten, das als Grundlage für einen Verkauf dient, ergab einen Verkaufswert in Höhe von 19.000 Euro. Mehrere Angebote gingen bei der Gemeindeverwaltung ein. Zwischen 17.000 und 25.500 Euro lagen die Gebote. Die Gemeinde entschied sich für das höchste Angebot einer Immobiliengesellschaft aus Döbeln.

Lieber Privatmann gehabt

Das wiederum sorgte in den Reihen der Gemeinderäte für Bedenken. Jörg Ulmitz (Freie Wähler) hätte lieber an einen Privatmann verkauft. Ihn stört, dass die Gemeinde nie wisse, an wen die Wohnung schließlich vermietet wird. „Ich habe schon von alteingesessenen Mietern gehört, dass es da große Probleme geben kann“, so Ulmitz.

„Das Problem hätten wir aber immer. Nach dem Verkauf haben wir da kein Mitspracherecht mehr“, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Soll heißen: Auch, wenn die Kommune ihre Wohnung an einen Privatmann verkauft hätte. Die Entscheidung, wer dort einzieht, trifft immer der Eigentümer.

CDU-Gemeinderat Sven Krawczyk wollte wissen, ob denn niemand aus dem Gemeindegebiet Interesse an der Eigentumswohnung gezeigt hätte. Weil das aber nicht der Fall war und die Gemeindeverwaltung auch sonst keine Ausschlussgründe bei den Interessenten finden konnte, entschied man sich für den Höchstbietenden – bei einer Enthaltung.

Erheblicher Reparaturrückstau

Loswerden wollte die Gemeinde Großweitzschen ihre Eigentumswohnung, weil es einen erheblichen Reparaturrückstau gibt. Der Kommune fehlen die finanziellen Mittel, um große Investitionen tätigen zu können. Zudem gehört das Bereitstellen von kommunalem Wohnraum nicht zur Pflichtaufgabe einer Kommune. Im Falle von Großweitzschen frisst das nur Kapazitäten – finanzielle und zeitliche.

Von Stephanie Helm