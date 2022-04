Großweitzschen lässt Wohnungen fremdverwalten

Großweitzschen

Bis vor wenigen Wochen befanden sich noch 115 Wohnungen im Besitz der Gemeinde Großweitzschen. Nach dem Verkauf der beiden Wohnblöcke Am Waldrand 83 und 84 stieß die Gemeinde 80 Wohneinheiten ab. Damit sind aktuell noch 35 kommunale Wohnungen im Besitz von Großweitzschen. Weniger als zehn davon sind derzeit unbewohnt. In den vergangenen Monaten schrieb sich die Gemeinde als eine der dringendsten Aufgaben auf die Stirn: Kommunalen Wohnraum verkaufen – und das so schnell wie möglich. Der Plan scheint zu funktionieren. Nach und nach trennt sich Großweitzschen von Wohnhäusern und Eigentumswohnungen.

Verwaltung leistet Seelsorge

Was bleibt, ist der Betreuungsaufwand für verbliebene Mieter. Und den will die Gemeinde jetzt auch noch abgeben. Sie gibt die Wohnungsverwaltung in externe Hände. „Wir können die Verwaltung unseres kommunalen Wohnraums nicht leisten“, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). „Uns fehlen die Sachkenntnisse, außerdem ist es ein enormer Aufwand.“ Eine Menge Anrufe von Mietern erreichen die Verwaltung täglich. Manchmal gleicht das einer halben Seelsorge, sagt der Bürgermeister. „Mit unseren Mitarbeitern ist das nicht mehr leistbar“, so Jörg Burkert. Und auch Kämmerin Elke Görs gibt zu: „Wir haben das Thema Wohnungsverwaltung stiefmütterlich behandelt und von einem Mitarbeiter zum nächsten geschoben.“

Akquise neuer Mieter

Damit soll jetzt Schluss sein. Die 35 Wohnungen – davon 28 in Westewitz, zwei in Mockritz, vier in Gallschütz und eine in Großweitzschen – werden ab sofort von der Döbelner Firma TL Immobilien verwaltet. „Wir haben mehrere Verwaltungen angeschrieben. Die Angebote unterscheiden sich vor allem bei den Nebenleistungen“, erklärt Elke Görs. Bei der Döbelner Firma seien eben jene Leistungen am umfangreichsten. Sie kümmern sich beispielsweise auch um die Akquise neuer Mieter. Zwar habe die Firma nicht das preisgünstigste, dafür aber das effizienteste Angebot vorgelegt. Zudem habe TL Immobilen Erfahrung in kommunaler Wohnungsverwaltung.

Wie viel genau die Fremdverwaltung die Gemeinde kosten wird ist noch unklar. „Da sich die Anzahl der leerstehenden Wohnungen jederzeit ändern kann, ist das nicht vorhersehbar“, so die Kämmerin. So kosten Leerwohnungen beispielsweise um die Hälfte weniger als vermietete Wohnungen. Marc Bohnstedt, der für die CDU im Gemeinderat sitzt, hakte nach, ob die Gemeinde Probleme mit der Rechtsaufsichtsbehörde bekommen könnte. „Weil wir uns nicht für das günstigste Angebot entscheiden?“, so Bohnstedt. Die Sorge bestehe laut Elke Görs nicht.

Keine Pflichtaufgabe

Gemeinderatsmitglied Heiko Schmiedchen (Freie Wähler) befürwortet den Schritt, die Wohnungsverwaltung jetzt in Profihände zu geben. Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte die Vergabe der Fremdverwaltung. Für die Gemeinde Großweitzschen bedeutet das, eine Sorge weniger in der Verwaltung. Damit sind Kapazitäten wieder frei für die Pflichtaufgaben der Kommune. Denn das Bereitstellen von kommunalem Wohnraum, und das wird Kämmerin Elke Görs nicht müde zu betonen, gehört nicht dazu.

Von Stephanie Helm