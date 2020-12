Großweitzschen profitiert – aber erstmal nur auf dem Papier

Großweitzschen

Die Beteiligungen am Abwasserzweckverband (AZV) Döbeln-Jahnatal und dem Wasserverband Döbeln-Oschatz laufen für die Gemeinde Großweitzschen eher im Hintergrund. Kämmerin Elke Görs hat ein Auge auf die Entwicklungen dieser Beteiligungen und welche Auswirkungen die auf die Gemeinde haben. In regelmäßigen Abständen informiert sie auch die Gemeinderäte darüber. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Zur jüngsten Sitzung tat Elke Görs das mit dem Beteiligungsbericht für 2019. Die Ratsmitglieder bekamen den Bericht vorgelegt. Ein Beschluss darüber sei nicht notwendig, erklärte die Kämmerin.

Positive Entwicklung

Informiert wurden die Gemeinderäte schließlich darüber, dass sich die Beteiligungen für Abwasserzweckverband und Wasserverband seit 2013 positiv entwickelt haben. „Das zeigt, dass wir unsere Beteiligungen recht ordentlich gewählt haben“, sagte die Kämmerin.

Doch was hat die Gemeinde unterm Strich von solchen Beteiligungen? „Der Wert wird unserem Anlagevermögen gutgeschrieben und es entsteht eine Zuschreibung, die das Jahresergebnis verbessert“, weiß Elke Görs. Die Beteiligungssumme stieg beim Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal kontinuierlich an. Von 2013 bis 2019 um rund 318 000 Euro. Beim Wasserverband sieht das ein klein wenig anders aus. Dort schwanken die Zahlen. Unterm Strich stehen trotzdem 43 000 Euro für die sieben Jahre zu Buche. „Fast jedes Jahr gibt es durch die Beteiligungen einen Anstieg unseres Finanzvermögens“, erklärt Elke Görs. Das wiederum hat – in dem Fall einen positiven – Einfluss auf die Bilanz der Gemeinde.

Gibt es Ausschüttungen?

Gemeinderatsmitglied Sascha Suhr ( Die Linke) wollte wissen, ob es für die Gemeinde Ausschüttungen aus den Beteiligungen gebe. „Es handelt sich dabei nicht um eine Gewinnausschüttung, sondern um einen Wertzuwachs“, so die Kämmerin.

CDU-Ratsmitglied Sebastian Wloch dämpfte die Stimmung über die positiven Zahlen. „Der Grund für den Anstieg ist doch der, dass bei den Verbänden die Preise erhöht werden.“ In der Tat traten zum Jahresbeginn 2019 neue Abwasserentgelte in Kraft. Demnach mussten Grundstücksbesitzer seitdem für das auf Dächern und anderen befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser zahlen – sofern dieses Wasser in einen öffentlichen Kanal eingeleitet wird. Zu dieser Aufsplittung des Abwasserpreises in ein Entgelt für Oberflächenwasser und eines für Schmutzwasser war der Abwasserverband vom Gesetzgeber aufgefordert worden.

Preise neu kalkuliert

In dem Zuge wurden die Preise neukalkuliert. Allerdings nicht nach oben. Die Neukalkulation der Abwasserpreise sah beim Schmutzwasser sogar eine Preissenkung von 2,05 Euro auf 1,76 Euro pro Kubikmeter entnommenem Frischwasser vor. Die Grundgebühr blieb konstant. Neu hinzu kamen 30 Cent pro Quadratmeter befestigter Grundstücksfläche und Jahr als Niederschlagsentgelt. Ab einer gewissen Grundstücksgröße wurden zudem Abschläge ausgewiesen.

Von Stephanie Helm