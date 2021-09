Großweitzschen rüstet sich für zunehmende Briefwahl

Großweitzschen

In weniger als drei Wochen wählen die Bürger ihren neuen Bundestag. In den Kommunen geht es deshalb schon seit Wochen rund. Wahlhelfer wurden gesucht, Wahlausschüsse gewählt und die Unterlagen zur Briefwahl angefordert. Auch die Gemeinde Großweitzschen bereitete sich in den letzten Wochen auf die Wahl vor. Anders als in den Jahren zuvor: Die Kommune stellt sich auf bedeutend mehr Briefwähler ein. Das hat zum einen mit einem generellen Trend zur Briefwahl, zum anderen vor allem mit der Corona-Pandemie zu tun. Denn die Bürger sind angehalten, möglichst mittels Briefwahl ihre beiden Stimmen abzugeben.

Denise Lange, Hauptamtsleiterin der Gemeinde Großweitzschen, ordert zu jeder Wahl schon im Vorfeld die Briefwahlunterlagen. In diesem Jahr waren es deutlich mehr als sonst. „Ich habe allein für die Hälfte aller Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen angefordert“, erklärt sie. Das heißt: Alles, was zur Briefwahl benötigt wird, hält Denise Lange vor. Damit sie reagieren kann, wenn der oder die Wahlberechtigte seine Unterlagen anfordert. 2.300 Bürger in der Gemeinde Großweitzschen dürfen zur diesjährigen Bundestagswahl ihre Stimmen abgeben.

Dreifache Menge

Denise Lange rechnet damit, zwischen 500 und 700 Briefwahlunterlagen rauszuschicken. Die müssen in der Verwaltung vorbereitet werden. Aktuell sind es 15 am Tag. Tendenz steigend. Dafür werden die Blanko-Wahlscheine samt Briefumschläge und die entsprechenden Wahlscheine, auf denen Bürger die eidesstattliche Erklärung zur Wahl abgeben, geschnürt und in die Post gegeben. So, dass sie rechtzeitig bei den Bürgern landen. Sie schätzt, dass es am Ende drei Mal so viele Briefwähler gibt wie in den Wahlen zuvor.

Kurz vor der Wahl Anstieg erwartet

Ein paar Wahlunterlagen mehr als die Jahre zuvor hat auch Antje Zornik geordert. Sie ist die Hauptamtsleiterin der Gemeinde Ostrau und hat die Wahlangelegenheiten auf ihrem Tisch. Nicht nur die von Ostrau übrigens, sondern auch die der Nachbarkommune Zschaitz-Ottewig. Allein am Dienstag schickte die Gemeindeverwaltung 400 Wahlbriefunterlagen raus. Das ist ein klein wenig mehr als zur letzten Bundestagswahl im Jahr 2017. „Damals hatten wir in Ostrau insgesamt 355 Briefwähler“, weiß Antje Zornik. Sie rechnet damit, dass in den beiden Wochen unmittelbar vor der Bundestagswahl noch einmal ein Schub kommt. Wie viel genau oder auch nur eine Tendenz

Vom Wahlkreisleiter wurde den Kommunen empfohlen, für 50 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen anzufordern. Der Empfehlung ist man in Ostrau nicht ganz gefolgt. Antje Zornik orientierte sich ein wenig unterhalb der empfohlenen Anzahl. Auch, weil es in den Landgemeinden viele ältere Bürger gibt. Und die machen ihr Kreuz zum großen Teil am liebsten direkt vor Ort. Ob mittels Briefwahl oder im Wahllokal – Antje Zornik hofft, dass viele Bürger ihr Stimmrecht wahrnehmen. Zur letzten Bundestagswahl lag die Wahlbeteiligung in Ostrau bei über 70 Prozent.

Von Stephanie Helm