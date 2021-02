Großweitzschen stößt Wohnungen ab

Großweitzschen

Die Gemeinde Großweitzschen möchte eine ihrer Eigentumswohnungen verkaufen. Weil es einen erheblichen Reparaturrückstau gibt, will die Kommune die Wohnung abstoßen. Die Gemeinderäte stimmten einem solchen Verkauf zu. Derzeit ist die 58 Quadratmeter große Wohnung in der Kleinweitzschener Straße vermietet. „Im besten Fall wird das Mietverhältnis vom neuen Eigentümer weitergeführt“, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Eine Garantie gibt es dafür aber nicht. Mit den derzeitigen Mietern habe die Verwaltung noch nicht gesprochen. „Wir wollen erstmal gucken, ob wir die Wohnung überhaupt verkauft kriegen“, so Burkert. Sollte ein potenzieller neuer Eigentümer das Mietverhältnis nicht fortführen wollen, hätte die Gemeinde andere kommunale Wohnungen, die sie den jetzigen Mietern zur Verfügung stellen könnte.

Bevor die Wohnung aber zum Verkauf angeboten werden kann, muss ein sogenanntes Verkehrswertgutachten erstellt werden. Ein solches Gutachten bestimmt den voraussichtlich erzielbaren, nach Baugesetzbuch definierten Marktwert einer Immobilie. Das wiederum dient dann als Grundlage für einen Verkauf.

Bereits Mitte des vergangenen Jahres entschloss sich die Gemeinde dazu, sich von zwei für sie unwirtschaftlichen Gebäuden zu trennen. Das betraf zum Beispiel den Wohnkomplex in der Muldenstraße 10a.

Das sei auch die Fahrtrichtung, die die Gemeinde einschlage: Sie will sich sukzessive von ihrem Wohneigentum trennen. Etwa 120 Wohnungen in Westewitz und Gallschütz gehören der Gemeinde. Die zu verwalten ist für die Verwaltungsmitarbeiter nebenbei kaum zu schaffen, sagt der Bürgermeister. Zudem fallen bei einem Großteil der Wohnungen Reparaturarbeiten an, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Die anfallenden Reparaturen sind auch ein Grund dafür, warum die Gemeinde die Mieten für ihre kommunalen Wohnungen kürzlich erhöhte. Seit diesem Jahr zahlen die Mieter mehr. Das sorgte bei manchen Mietern für Unmut. „Niemand freut sich darüber, wenn die Miete steigt“, erklärt Jörg Burkert. „Wenn du mit den Mieteinnahmen aber nicht mal die Reparaturkosten decken kannst, läuft was falsch.“

Rechtlich sei die Erhöhung in Ordnung. Seit Jahrzehnten gab es für die kommunalen Wohnungen der Gemeinde keine Mieterhöhungen. Das wurde in der Vergangenheit schlicht und einfach versäumt. Quadratmeterpreise zwischen 2,87 Euro und mit Ausnahmen 3,95 Euro Kaltmiete entsprachen schon lange nicht mehr dem aktuellen Stand. Gab es binnen drei Jahren keine Mieterhöhung, können laut Gesetz bis zu 20 Prozent auf die Kaltmiete geschlagen werden, informierte Kämmerin Elke Görs schon im Juni vergangenen Jahres über die geplante Erhöhung.

Dass die Gemeinde Großweitzschen ertragsorientiert arbeitet, war und ist auch eine Vorgabe des Sächsischen Rechnungshofes. Während die einen Mieter die bittere Pille schluckten, leisteten andere mehr Widerstand. In einigen Fällen wurden Rechtsanwälte zur Hilfe gezogen, sagt Bürgermeister Jörg Burkert.

