Großweitzschen verkauft Elbe-Mulde-Radweg an Döbeln

Redemitz

Seit mehr als zehn Jahren führt der Elbe-Mulde-Radweg auch über das Gemeindegebiet Großweitzschen, konkret durch das Örtchen Redemitz. Der Landkreis baute einst den Radweg aus. Dafür erwarb das Landratsamt Mittelsachsen Gemeindeflächen in Höhe von rund 8.000 Quadratmeter. Nach Abschluss der Bauarbeiten benötigte der Landkreis die zuvor erworbenen Flächen nicht mehr und schenkte sie der Gemeinde Großweitzschen.

Geschenk mit fadem Beigeschmack

Im hübsch verpackten Präsent steckten fortan aber auch die Baulast für den Radweg und damit einhergehend die Verkehrssicherungspflicht für alle erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen. Das bedeutet: Die Gemeinde erhielt die Fläche und damit den Radweg kostenfrei, musste sich aber seitdem um Grasmahd, Grabenberäumung, Baumverschnitt und Fahrbahnreparaturen kümmern.

Stadt Döbeln ist Käufer

Dieser Verantwortung entledigte sich die Gemeinde Großweitzschen nun wieder. Sie verkaufte die Fläche und damit das Teilstück des Elbe-Mulde-Radweges an die Stadt Döbeln. Die ist bereits Baulastträger für den weiterführenden Radweg auf dem Döbelner Territorium. Nun hat sie auch die Hoheit über das bisherige Großweitzschener Teilstück. Die Kommune ist damit eine Sorge los. Unterhaltungsmaßnahmen und langfristig auch vollumfängliche Erneuerungen werden die Gemeindekasse damit nicht mehr tangieren.

Geringer Gewinn

Das entschuldigt auch den vergleichsweise geringen Gewinn, den die Gemeinde Großweitzschen aus dem Verkauf der 7.600 Quadratmeter großen Fläche macht. Rund 800 Euro bekommt sie von der Stadt Döbeln, denn der Quadratmeterpreis für außerorts gelegene Verkehrsflächen beträgt derzeit 10 Cent.

Umlaufbeschluss statt Ratssitzung

Den Verkauf segneten die Gemeinderäte im Umlaufbeschluss ab. Eigentlich sollte am heutigen Dienstag regulär die Gemeinderatssitzung stattfinden. Die Corona-Krise sorgte aber für eine Absage Sitzung. Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) schickte die entsprechenden Beschlussvorlagen an die Ratsmitglieder. Die wiederum hatten Zeit, sich zu äußern oder in Widerspruch zu gehen. Da Letzteres nicht passierte, gilt der Beschluss als angenommen.

Von Stephanie Helm