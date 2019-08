Döbeln/Großweitzschen

Es ist das vorläufige Ende eines Falls, der die Gemeinde Großweitzschen seit knapp zwei Jahren beschäftigt: Die frühere Hauptamtsleiterin wurde am Donnerstag vor dem Amtsgericht Döbeln wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro (75 Tagessätze zu 40 Euro) verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau das Zeugnis ihrer Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin gefälscht hatte, um den Job an der Amtsspitze und damit auch das höhere Gehalt im Vergleich zur Sachbearbeiterstelle zu behalten. Die Urkundenfälschung hatte die Angeklagte bereits bei der ersten Verhandlung am 18. Juni zugegeben und diese als „größte Dummheit meines Lebens“ bezeichnet.

Frage des Betrugs zunächst offen

Doch eine Betrugsabsicht wiesen sie und Verteidigerin Beatrice Rauch zurück. Hintergrund: Die vormalige Sachbearbeiterin im Meldeamt hatte ab August 2014 den Job als Hauptamtsleiterin übernommen, als sie noch mitten in der von ihr selbst initiierten Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin steckte. Der Großweitzschener Gemeinderat hatte dem per Beschluss zugestimmt und darin festgehalten, dass das Abschlusszeugnis nach Ende der Ausbildung vorzulegen ist.

Dass der Job vom Abschluss abhängt, sei ihrer Mandantin nach besagter Ratssitzung aber nie mitgeteilt worden, so Rauch.

Fleischer macht entscheidende Aussagen

Aufklärung konnte nur ein Mann bringen, der bei der letzten Verhandlung gefehlt hatte: Der damalige Großweitzschener Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos), der diesmal als Zeuge vernommen werden konnte. Er machte deutlich: „Die Bedingung, den Verwaltungsfachwirt abzulegen, habe ich ihr mitgeteilt.“ Auch wenn sich Fleischer an den genauen Inhalt des Gesprächs nach der Ratssitzung nicht mehr erinnern konnte.

Auch daran, dass seine Hauptamtsleiterin ihm gesagt habe, die Prüfung aus Zeitgründen erst später ablegen zu wollen, konnte sich Fleischer nicht erinnern. Die Angeklagte gab an, 2015, als die Prüfung angestanden hätte, habe sie 50 bis 55 Stunden pro Woche gearbeitet und hätte die Prüfung zu diesem Zeitpunkt „definitiv nicht bestanden“.

Ende 2017 flog der Betrug auf

Laut Fleischer hatte sie ihm gegenüber dennoch gesagt, dass sie die Prüfung abgelegt habe. Anfang 2016 verlangte ein Gemeinderatsmitglied Einsicht in das Dokument. Hier legte die Frau eine offenbar von ihr selbst angefertigte Fälschung vor.

Ab diesem Moment sei der Verwaltung in Großweitzschen ein Schaden durch zu viel gezahltes Gehalt für den Amtsleiterposten entstanden, so das Gericht. Aufgeflogen war der Schwindel Ende 2017, als der heutige Bürgermeister Jörg Burkert Einsicht in ihre Personalakte nahm und das Zeugnis prüfen ließ, nachdem es Zweifel in der Verwaltung gegeben hatte.

Geldstrafe , Schadensausgleich und Gerichtskosten

Es folgte die Kündigung, was die Kommune durch Neueinstellungen und Hilfspersonal kompensieren musste. Insgesamt beläuft sich der errechnete Schaden auf knapp 8640 Euro. Auch dieses Geld muss die Frau zurückzahlen, zusätzlich zu den Kosten des Verfahrens. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Von Sebastian Fink