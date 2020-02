Großweitzschener Gmeinderäte kritisieren die Neugestaltung des Bahnhofsplatzes

Westewitz

Die Gemeinde Großweitzschen plant, den Bahnhofsplatz in Westewitz zu einem ganz neuen Anlaufpunkt für Bürger zu machen. Seit Dezember vergangenen Jahres werkelt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) an den Planungen, um Fördermittel für das Projekt abzugreifen. Eine erste Kostenschätzung ergab eine voraussichtliche Gesamtsumme von rund 86.000 Euro. Den Großteil des Geldes könnte die Gemeinde aus dem Leaderförderprogramm erhalten. Den 25-prozentigen Eigenanteil in Höhe von rund 21.500 Euro müsste sie allerdings selbst tragen.

Ort zum Verweilen

Geplant ist, bestehende Wege rückzubauen und dafür neue anzulegen. Zudem müssen Borden gesetzt und Abläufe gemacht werden. Es sollen Bänke aufgestellt und Neubepflanzungen durchgeführt werden. Alles in allem soll die Parkfläche vergrößert und damit reichlich Platz geschaffen werden – zum Verweilen, Feiern und Beisammen sein. So zumindest der Beweggrund der Gemeindeverwaltung. „Es ist angedacht, einen Ort zu schaffen, an dem Vereine ihre Veranstaltungen abhalten können“, so Jörg Burkert.

86.000 Euro zum Spaß

Linken-Gemeinderat Sascha Suhr konnte sich wenig unter den Schilderungen des Projekts vorstellen. Eine Vor-Ort-Begehung gab es aber, erklärte Burkert. Das Projekt sei hinreichend bekannt. Susann Munz ( CDU) kenne das Projekt ebenfalls nicht. „War der Bauausschuss vor Ort? Ich war nicht eingeladen“, sagte sie. Die Einladung, so Burkert, wurde in einer der vergangenen Gemeinderatssitzungen ausgesprochen. Ratsmitglieder und Bürger waren zugegen. „Mir fehlt da die Konzeptvorberatung“, so Munz. Ratsmitglied Mario Pohl störte sich an der massiven Gesamtsumme für die geplanten Umbaumaßnahmen. Auch Susann Munz klagte an, 86.000 Euro zum Spaß auszugeben, könne sich die Gemeinde nicht leisten.

„Wollen Sie uns das wirklich versagen?“

Der Beschluss sei nötig, um einen Fördermittelantrag zu stellen. „Sie müssen uns die Chance geben, Fördermittel abgreifen zu können“, versuchte Kämmerin Elke Görs den Gemeinderäten verzweifelt zu erklären. „Wollen Sie der Gemeinde den Antrag wirklich versagen? Wir können nur mit Hilfe von Fördermitteln bauen. Ohne können wir gar nichts umsetzen.“ Eine Beschlussfassung sei zudem noch keine endgültige Entscheidung, das Vorhaben auch umzusetzen. „Es ist noch niemand gezwungen wurden, zugewiesene Fördermittel auch zu nutzen“, pflichtete Bauamtsleiter Klaus Bichler bei. Doch ohne Beschluss könne die Gemeinde nicht einmal den Versuch starten und ihren Antrag einreichen.

Schwerwiegende Priorisierung

„Sind wir mal ehrlich: Werden die Eigenmittel für solche Vorhaben eingeplant, wird der Haushalt doch drum herum gebaut“, sagte Mario Pohl. Er befürchtet, dass es kein Zurück mehr gibt, würde erst mit den benötigten Eigenmitteln im Haushalt geplant. Eine schwerwiegende Priorisierung von Vorhaben forderte hingegen Ratsmitglied Sebastian Wloch ( CDU). „Wir müssen mit unseren wenigen Mitteln ganz gezielt umgehen.“ Vor allem aber solle vorher darüber gesprochen werden, prangerte Susann Munz an. „Wir arbeiten die Prioritätenliste, die wir mal erstellt haben, gar nicht ab, sondern machen immer neue Baustellen auf.“

Entscheidungsgremium tagt

Munz und Wloch stimmten schließlich auch gegen den Beschluss, Fördermittel für den Bahnhofsplatz zu beantragen. Zwei Enthaltungen gab es, elf Ratsmitglieder stimmten mit „Ja“. Haarscharf reichte die Gemeinde den Fördermittelantrag am Mittwoch ein. Bereits am Donnerstag tagte das Entscheidungsgremium des Leader-Gebietes Sachsenkreuz Plus. Das Ergebnis des Gremiums war da noch nicht zu erfahren.

Von Stephanie Helm