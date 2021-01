Großweitzschener Grundschule muss saniert werden

Großweitzschen

Die Großweitzschener Grundschule soll ein zukunftsorientiertes Gebäude werden. Dafür muss in den im Jahr 1972 eingeweihten Mauern aber noch eine Menge passieren. Einen ersten Schritt will die Gemeinde jetzt gehen. Mit nicht abgerufenen Fördermitteln aus dem Programm VwV Invest Schule soll das Nötigste schon mal gemacht werden. Dabei geht es vor allem um die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes. „Die Unfallkasse hat sich das angesehen und Mängel festgestellt“, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). So seien die Elektroinstallationen aber auch die Heizungssysteme in den Klassenräumen dringend sanierungsbedürftig.

Ein erster Schritt

Gesamtkosten in Höhe von rund 240.000 Euro klingen im ersten Moment viel, bleiben aber lediglich ein erster Schritt. „Das Geld wird nicht für das gesamte Schulgebäude reichen. Aber wir können die dringenden Sachen angehen: Das wäre der Kellerbereich. Dort befindet sich die Heizungsanlage, nur wenige Menschen sind tatsächlich mal dort unten und wenn etwas passiert, haben wir dort einen Kamineffekt“, erklärt der Bürgermeister. Auch die Brandschutztüren wurden bemängelt.

Um die Arbeiten auch während der Schulzeit umsetzen zu können, soll in verschiedenen Bauabschnitten gearbeitet werden.

Fördermittel in Aussicht

Mit den beantragten Fördermitteln könne die Planung angeschoben und eben jene gravierenden Mängel abgestellt werden. 75 Prozent der Gesamtkosten könnten gefördert werden. Die Gemeinde müsste rund 61.000 Euro aus eigener Tasche zahlen. „Können wir das stemmen?“, wollte Gemeinderat Thomas Philipp (Freie Wähler) wissen. Kämmerin Elke Görs, die Herrin der Zahlen, konnte ihn beruhigen: „Wir können uns das im Investitionsplan leisten.“

Wie dringlich die Brandschutzertüchtigung ist, betonte Hauptamtsleiterin Denise Lange. „Das ist nicht mehr nur ein Hinweis, sondern schon eine Auflage“, sagte sie. Es führt kein Weg vorbei. Das sah auch Ratsmitglied Thomas Philipp so: „Hier geht es um Kinder, das sollten wir dringend angehen.“

Begehung vor Ort

Einem Großteil der Gemeinderäte war die Schilderung der Maßnahme zu abstrakt. „Von welchen Mängeln sprechen wir? Wir wissen doch gar nicht, was gemacht werden muss, sollen aber jetzt schon Geld dafür freigeben“, kritisierte CDU-Rätin Susann Munz. Sie forderte, dass der Bauausschuss dazu tagen sollte. Vor allem mit Blick auf die noch kommende Auftragsvergabe. Sven Krawczyk ( CDU) schlug vor, eine der nächsten Ratssitzungen in der Schule abzuhalten, um sich direkt vor Ort die Mängel anzusehen.

Turnhalle auch geplant

Es ist noch keine zwei Monate her, da mussten die Gemeinderäte eine Hau-Ruck-Entscheidung treffen. Es ging um die Brandschutzmängel in der benachbarten Großweitzschener Turnhalle. Eine Brandschutzbegehung zeigte gravierende Mängel in der Turnhalle an sich auf, aber auch in deren Nebenbereiche wie Umkleideräume, Hausmeister- und Lehrerzimmer. Weil die Gemeinde kurzfristig von einem Förderprogramm erfuhr, musste es schnell gehen. Der Gemeinderatsbeschluss fiel: Die Gemeinde beantragte die Fördermittel für die brandschutztechnische Ertüchtigung mit Gesamtkosten in Höhe von rund 254.600 Euro. Zirka 140.000 Euro muss die Gemeinde selber aufbringen.

Von Stephanie Helm