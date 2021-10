Großweitzschener Immobilien wechseln Besitzer

Großweitzschen

Geld einsparen, Altlasten loswerden und sich unnötige Verwaltungsarbeit vom Hals halten – nach diesem Credo geht Großweitzschen vor, wenn es darum geht, Immobilien in Gemeindebesitz abzustoßen. Das Verwalten der Gebäude bringt der Gemeinde vor allem eins: zusätzliche Arbeit. Der Aufwand steht dabei in keinster Weise zum Nutzen. Das, was die Immobilien an Geld vielleicht in die Kasse spülen, wiegt die Last nicht auf. Also traf die Gemeindeverwaltung eine Entscheidung und begann damit, sukzessive Wohneigentum abzustoßen.

Lesen Sie auch Gut für Gemeinde, schlecht für Mieter? Großweitzschen und die Immobilienfrage

Die Gemeinde trennt sich nun von einem weiteren Objekt. Das große Eckhaus in Westewitz, gegenüber des Kriegerdenkmals an der Hauptstraße, wird verkauft. Einst war dort mal das alte Gemeindeamt untergebracht. Jetzt zieht dort bald neues Leben ein. 150.000 Euro rief ein Gutachter als Verkaufswert der Immobilie auf. Von anfangs 15 Interessenbekundungen, sahen sich 13 das Objekt an. Am Ende gingen drei Angebote ein. Die lagen zwischen 100.000 und 135.000 Euro. Zum höchsten Gebot wird das Wohn- und Geschäftshaus schließlich veräußert.

Kalthalle stand jahrelang leer

Auch die alte Kalthalle in der Kleinweitzschener Straße in Großweitzschen bot die Gemeinde zum Kauf an. Für die 194 Quadratmeter große Anlage wollte die Kommune mindestens 4.000 Euro haben. Auch hier meldeten sich 15 Interessenten, wovon sich 14 das Objekt ansahen. Vier von ihnen gaben schließlich ein Angebot ab. Das reichte von 2.500 bis 6.300 Euro. Auch hier ging der Zuschlag an den Höchstbietenden. Ein Mittweidaer war auf der Suche nach einer Unterstellmöglichkeit. Die hat er jetzt in Großweitzschen gefunden. Ursprünglich war in dem Gebäude mal die Post. Seit Jahren ist das Gebäude aber ungenutzt.

Der Fußweg, der am Objekt entlang führt, soll den Anwohner aber auch künftig erhalten bleiben. Das Wegerecht lässt die Gemeinde im Kaufvertrag festschreiben. Auch die von der Telekom genutzten Anschlusskästen, die auf dem Areal stehen, sollen bleiben wo sie sind.

In beiden Fällen werden die Notarverträge erst im kommenden Jahr unterzeichnet. Das bedeutet auch: der Verkaufserlös landet erst 2022 auf dem Konto der Gemeinde, kann dort Löcher im Haushalt stopfen.

Muldenstraße 10a – Verkauf geplatzt

Eigentlich war der Hammer schon gefallen: Die Gemeinde will sich vom Wohnblock in der Muldenstraße 10a in Westewitz trennen. Im Sommer dieses Jahres gaben die Gemeinderäte dafür grünes Licht. Ursprünglich rief die Gemeinde einen Verkaufswert von 125.000 Euro aus. Geboten hatten zwei Privatpersonen – einmal 128.000 Euro, einmal 130.000 Euro. Den Zuschlag bekamen die Bieter mit dem höheren Gebot.

Doch in der Gemeinderatssitzung Ende September mussten die Ratsmitglieder einen Aufhebungsbeschluss fassen. Der Verkauf ist geplatzt. Aus welchen Gründen, das bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Nur so viel ist klar: Die eigentlichen Bieter haben das Angebot im letzten Augenblick zurückgezogen. Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) nahm daraufhin Kontakt zum damaligen zweiten Interessenten auf. Der hatte aber neben der Muldenstraße 10a noch ein anderes Objekt im Blick für das er sich letztendlich auch entschied. Die Muldenstraße 10a bleibt also weiter im Besitz der Gemeinde.

Aktuell steht es noch nicht wieder zum Verkauf. „Wir werden das Gebäude auch wieder ausschreiben. Aber das drängelt nicht“, so Burkert. Die 130.000 Euro, die der Gemeinde durch den geplatzten Verkauf durch die Lappen gegangen sind, reißen laut Bürgermeister kein Loch in die Gemeindekasse. Zwar war die Summe im Haushalt als Einnahme eingestellt, doch weil der Verkauf einer anderen Immobilie schneller über die Bühne ging als gedacht, konnte das Loch gleich wieder gestopft werden.

Von Stephanie Helm