Großweitzschener Kita: Auf Integrativkinder besser vorbereitet

Großweitzschen

Die Großweitzschner Kindertagesstätte „Pfiffikus“ ist eine integrative Einrichtung. Das bedeutet: Hier werden sowohl Kinder mit als auch ohne Behinderung gemeinsam betreut. Zwei Integrativplätze sind derzeit belegt. Bisher betraf das nur den Krippenbereich, doch mit dem Wechsel eines Kindes in den Kindergarten wird neue Ausstattung nötig.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres gaben die Gemeinderäte für die Anschaffung einer Windelspüle in der Einrichtung grünes Licht. Jetzt sollten sie auch den Kauf einer Wickelkommode sowie eines speziellen Sitzsackes absegnen. „Eigentlich ist eine Wickelkommode im Kindergartenbereich, also dort, wo Kinder ab drei Jahren, betreut werden, nicht mehr nötig. Die meisten Kinder sind beim Wechsel von der Krippe in den Kindergarten trocken und müssen nicht mehr gewickelt werden“, erklärt Hauptamtsleiterin Denise Lange.

Absenkbare Wickelkommode

Weil nun aber ein Kind mit Behinderung in den Kindergartenbereich wechseln und das gewickelt wird, erleichtert eine Wickelkommode die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher. „Das Kind ist zu 100 Prozent behindert. Es kann weder laufen noch stehen und benötigt eine 1:1-Betreuung“, so die Hauptamtsleiterin weiter. Die jetzt anzuschaffende Wickelkommode ist absenkbar, so dass das Kind leichter aus dem Rollstuhl heraus auf die Wickelkommode gelegt werden kann. Rund 2000 Euro kostet eine solche Wickelkommode.

Sitzsack als Lagerungshilfe

Im gleichem Atemzug soll auch ein spezieller Sitzsack angeschafft werden. „Der Sitzsack soll als Lagerungshilfe dienen. So muss das Kind nicht den ganzen Tag in ein und derselben Position verweilen, sondern kann auch mal anders liegen beziehungsweise sitzen.“ Rücken- oder Seitenlage, beides ist laut Hauptamtsleiterin möglich. 600 Euro kostet ein solcher Sitzsack, mit dem das Kind die Möglichkeit hat, viel besser in das Gruppengeschehen integriert zu werden. In der Einrichtung wurden im Vornherein verschiedene Modelle getestet und sich schließlich für das Modell, über das die Gemeinderäte nun abstimmen mussten, entschieden.

Erneuter Haushaltsvorgriff

Die Anschaffung von Wickelkommode und Sitzsack ist ein Haushaltsvorgriff. Das heißt: Die Gemeinde investiert Geld ohne zu wissen, wie viel sie in diesem Jahr zur Verfügung hat. Kämmerin Elke Görs muss bei der Aufstellung des aktuellen Haushaltsplans die schon jetzt getätigten Ausgaben mit reinstricken. Wie auch schon bei den beiden Haushaltsvorgriffen für ein Ausstellungs-Upgrade für die Mockritzer Feuerwehr oder den Kauf einer Kita-Software gab es dafür aus den Reihen der Gemeinderäte Kritik.

Denise Lange erklärt, warum Wickelkommode und Sitzsack nicht warten können: „Das Kind ist im Januar in den Kindergarten gewechselt“, sagt sie. Zudem könne beides auch weiterhin und für alle Kinder genutzt werden. Es ist also gleichzeitig eine Investition in die Zukunft der integrativen Einrichtung in Großweitzschen. Die Gemeinderäte von Großweitzschen stimmten den beiden Anschaffungen schließlich einstimmig zu.

Von Stephanie Helm