Großweitzschener Kita-Knirpse erobern neue Kletterspinne

Großweitzschen

Das war nur gemeinsam zu schaffen: In der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Großweitzschen ist ein neues Spielgerät eingezogen. Eine Kletterspinne, auf der die großen und kleinen Knirpse ab sofort hoch, runter, rüber und wieder zurück klettern können. Möglich war diese Anschaffung nur durch eine ganze Reihe Spenden. Dafür hat Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) in den letzten Wochen ordentlich die Werbetrommel gerührt. Sparkasse, Stadtwerke, Veolia und weitere Handwerkerfirmen haben für das Spielgerät gespendet.

Kita wäre blank gewesen

Das war auch dringend nötig, denn die Kletterspinne allein kostet schon 7.790 Euro – immerhin ist die wichtige TÜV-Abnahme im Preis schon mit drin. Hinzu kam aber noch der Fallschutz, zudem musste das Spielgerät einbetoniert werden. Theoretisch hätte die Kita die Kletterspinne auch alleine kaufen können. Die Einrichtung hat ein sogenanntes Verwahrkonto. Auf dem waren 7.800 Euro. „Mit dem Kauf der Kletterspinne wäre die Kita allerdings blank gewesen und hätte damit keinen Cent mehr für Zuckertüten, Kindertag-Überraschungen oder die Weihnachtsfeier gehabt“, erklärt Elke Görs, Kämmerin der Gemeinde. Mit den vielen Spenden bleibt der Einrichtung ihr gespartes Geld erhalten. Und die Jungen und Mädchen mussten trotzdem nicht auf ihr neues Abenteuer-Spielgerät verzichten.

Von Stephanie Helm