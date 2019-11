Großweitzschener Weihnachtsgebäck geht auf Reisen

Großweitzschen

Es gibt so Tage, da ist der gesamte Ort Großweitzschen zugeparkt. Das ist zum einen, wenn alle Eltern ihre Kinder direkt zur Grundschule fahren. Und zum anderen, wenn die Bäckerei Körner zum Stollenmarkt einlädt. Das ist ein kleiner, aber feiner, etwas vorgezogener Weihnachtsmarkt. Obwohl, so klein ist er gar nicht mehr. Angesichts der Besuchermassen, die am vergangenen Sonnabend nach Großweitzschen strömten, muss man schon von ziemlich groß geworden sprechen. „In Großweitzschen zum Stollenmarkt ist es einfach herrlich, wenn auch nicht gerade winterlich“, sagte beispielsweise Erna Fritzsch angesichts des sonnigen Herbsttages. Die Seniorin kommt nicht das erste Mal. Diesmal ist sie mit ihren Kindern da.

Mandelstollen oder doch lieber den klassischen

Ebenso regelmäßige Besucher des Marktes ist Familie Weichert aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Mügeln. „Wir holen immer unsere Stollen hier. Der Stollen von Körners ist einfach der beste“, sagten sowohl Werner als auch Veronika Weichert. Als dann allerdings die Sprache auf die Sorte des Lieblingsstollen kommt, entbrennt eine Glaubensfrage. Mandelstollen oder doch lieber der ganz klassische mit Rosinen? Der Mann mag eher den mit vielen Mandeln, die Frau mag es klassisch. Vereint waren dann beide wieder darin: Hauptsache von Körners. Und es müssen auch immer ein paar mehr sein. Eins dieser kalorienreichen Teile reicht lange nicht mehr. Denn das weihnachtliche Gebäck wird seit Jahr und Tag auf Riesen geschickt. In die alten Bundesländer, genauer nach Baden-Württemberg. Dort lebt ein Teil der Familie. Die bekommt ihren sächsischen Stollen. Das hat schon sowas wie Tradition. Sie bekommen ihr vorweihnachtliches Rundum-sorglos-Paket. „Sie erhalten von uns einen Stollen, gebuttert und gezuckert. Also, sie müssen den nur noch anschneiden“, erklärte die Frau des Hauses. Und wie sollte es auch anders sein. Den kauften sie am Sonnabend in Großweitzschen.

Viele Programmpunkte auf der Bühne

Zuvor allerdings genossen sie den Flair des Marktes. Schauten beim Stollenanschnitt zu. Denn vollzog die Geschäftsführerin der Bäckerei Körner Franziska Seyffarth mit Unterstützung aus dem Döbelner Stadtrat. An diesem Tag musste die Geschäftsführerin viele Hände in Großweitzschen schütteln, führte auf der Bühne durchs Programm und kündigte immer wieder verschiedene Höhepunkte an. So gab es in Großweitzschen unter anderem die Premiere der Weihnachtsvorstellung der Grundschule Döbeln-Ost zu sehen. Kurzum: Der Großweitzschen Stollenmarkt hat es einfach in sich.

Von Heiko Stets