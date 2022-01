Großweitzschener schickt zwölfjährigem Mädchen Penis-Fotos

Großweitzschen

Er hatte noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht. Als er in den sozialen Netzwerken auf eine Zwölfjährige traf, verlier er offenbar jede Hemmung. Nun saß der 23-jährige Großweitzschener im Amtsgericht Döbeln auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft warf ihm sexuellen Missbrauch von Kindern in zwei Fällen vor. Denn Ende 2020 schickte er dem zwölfjährigen Mädchen über WhatsApp Fotos seines erigierten Penis. Mehrfach. Immer verbunden mit der Aufforderung, auch sie soll ihm Fotos von ihren Geschlechtsteilen schicken. Das tat das Mädchen auch.

„Bist du ein böses Mädchen?“

Er selbst gab sich damals als 18-Jähriger aus. Dass sie erst zwölf Jahre alt war, wusste er. Daraus hatte sie nie ein Geheimnis gemacht. Die Fotos, die das Mädchen schickte zeigten ihr entblößtes Geschlechtsteil genauso wie ihren Hintern. Mehrmals schrieb er ihr, sie solle mehr Aufnahmen machen. Gern auch von weiter weg, damit er ihre Schambehaarung besser sehen könne. Die Fotos, die der damals 22-Jährige von seinem erigierten Penis schickte, entstanden mal im Auto, mal an seinem Arbeitsplatz. „Willst du da mal reinbeißen?“ schrieb er dazu oder aber die Frage, ob sie ihn oral befriedigen möchte. Als er ein Foto ihrer Brüste haben wollte, antwortet das Mädchen nicht mehr. Einen weiteren Versuch startete der Großweitzschener am darauffolgenden Tag. Wieder schickt er der Zwölfjährigen Penis-Fotos. „Bist du ein böses Mädchen?“ fragte er sie daraufhin, will dass sie Fotos von sich auf der Schultoilette machte. Eine Antwort bekam er von dem Mädchen nicht mehr. Daraufhin riss der Kontakt ab.

Auf der Anklagebank entschuldigte sich der 23-Jährige. Er zeigte Reue, ist geständig. „Es war falsch, die Fotos zu versenden. Ich hab mir nichts groß dabei gedacht“, sagte er. Er gab zu, gewusst zu haben, dass das Mädchen erst zwölf Jahre alt war. „Ich habe aber immer gefragt, ob sie einverstanden ist. Ich wollte sie zu nichts drängen.“ Für Richterin Marion Zöllner ist das Alter des Mädchens der Knackpunkt. „Wenn das Alter schon angegeben wird, hätten Sie die Reißleine ziehen müssen“, sagte sie in Richtung des Angeklagten. „Es tut mir einfach leid. Es war eine Dummheit“, erwiderte der Großweitzschener.

Geldstrafe statt Freiheitsstrafe

Für die Staatsanwaltschaft ist der 23-Jährige des sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Fällen schuldig. „Die Lichtbilder sprechen eine eindeutige Sprache“, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Mindeststrafmaß ist in so einem Fall eine Freiheitsstrafe von drei Monaten. Da der Angeklagte bislang und seitdem strafrechtlich nicht aufgefallen ist und sich geständig zeigte, sah die Staatsanwaltschaft von einer Freiheitsstrafe ab. Sie hielt stattdessen eine Geldstrafe für angemessen und forderte 120 Tagessätze zu je 65 Euro, also insgesamt 7800 Euro.

Dem kam Richterin Marion Zöllner nach. „Eine spürbare Geldstrafe – die wird sie daran erinnern, dass so etwas nicht noch einmal passiert“, sagte sie. Sie rechnete dem Großweitzschener an, ein Geständnis abgelegt und damit dem Mädchen eine Aussage vor Gericht erspart zu haben. Zudem spielte sich die Tat lediglich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ab. Als das Mädchen nicht mehr antwortete, beließ es der Angeklagte dabei. Seine Reue nahm die Vorsitzende Richterin ihm ab.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

