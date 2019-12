Großweitzschens Kämmerin: „Wir haben große Defizite“

Großweitzschen

70.000 Euro zur freien Verfügung – so gut das im ersten Moment klingt, so hart ist der Aufprall auf dem Boden der Tatsachen. Denn anstatt in neue Projekte zu investieren – Stichwort: Friedhof in Hochweitzschen – nutzt die Gemeinde das Geld für den Ausgleich des Haushalts. „Wenn wir das Geld nicht dafür nutzen, weiß ich nicht, wie ich den Haushalt ausgleichen soll“, sagt Kämmerin Elke Görs realistisch.

Letzte Chance

Mehr als drei Jahre lang erhält Großweitzschen 70.000 Euro jährlich für die Stärkung des ländlichen Raumes vom Freistaat Sachsen. Wofür die Summe genutzt wird, entscheidet die Kommune selbst. Bereits im letzten Jahr musste die Summe als Haushaltsausgleich herhalten. „Gibt es schon Pläne, was wir mit den 70.000 Euro im nächsten Jahr machen?“, fragte Ratsmitglied Sebastian Wloch ( CDU). „Immerhin ist das unsere letzte Chance, Dinge zu tun, die wir uns sonst nicht leisten könnten.“ Das Problem: Die Gemeinde Großweitzschen kann sich das auch so nicht leisten. „Wir haben zu große Defizite. Zu 90 Prozent werden die 70.000 Euro auch im nächsten Jahr zum Haushaltsausgleich genutzt“, erklärt die Kämmerin.

Gürtel enger schnallen

Sebastian Wloch sorgt sich unterdessen darum, was passiert, wenn die pauschalen Zuweisungen des Freistaates ab dem Jahr 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen: „Wie gleichen wir unseren Haushalt denn dann aus?“ Eine berechtigte Frage, die auch Elke Görs Bauchschmerzen bereitet. „Dann müssen wir den Gürtel schlimmstenfalls sehr eng schnallen“, erklärte die Kämmerin.

Dass die Gemeinde Großweitzschen finanziell so schlecht dasteht, ist kein neues Phänomen. Über Jahre wurde nachsichtig gewirtschaftet, beispielsweise verfügbare Fördergelder nicht beantragt, heißt es aus der Verwaltung. „Da haben wir über viele Jahre Dinge verschlafen. Das holt uns jetzt alles ein“, schätzte auch Ratsmitglied Sven Krawczyk ( CDU) ein. Das Geld wäre mit Blick auf die derzeit diskutierte Friedhofsumgestaltung in Hochweitzschen ein guter Anfang gewesen.

Einstimmiger Beschluss

Trotz der Kritik und der Enttäuschung darüber, die 70.000 Euro dieses Jahr wieder nicht für konkrete Projekte nutzen zu können, beugten sich die Gemeinderäte ihrem Schicksal. Sie segneten die Verwendung der Summe zum Ausgleich des Haushalts 2019 einstimmig ab.

Von Stephanie Helm