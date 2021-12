Grüne Batterien aus dem 3D-Drucker: Blackstone startet in Döbeln die Serienproduktion für Schiffe und Laster

Döbeln

Der Döbelner Batterie-Entwickler Blackstone Technologys hat am Dienstag mit der Serienproduktion seiner neuartigen 3D-gedruckten Batterien nach einem selbst entwickelten Dickschicht-Verfahren begonnen. Die Produktion der neuen Batteriezellen wurde am Dienstag offiziell im Döbelner Werk im Gewerbegebiet Fuchsloch in Mochau an der Autobahn 14 vorgestellt. Bis Ende 2022 soll das vorhandene Werksgebäude auf eine Produktionskapazität von 500 Megawattstunden Batterieleistung hochgefahren werden. Aus den aktuell 14 Beschäftigten sollen dann 38 werden.

Technologiezentrum wird neu gebaut

Direkt neben dem Produktionsgebäude soll schnellstmöglich noch ein Technologiezentrum errichtet werden. Dort werden Ingenieure und Wissenschaftler von Blackstone Technology und seinen Partnern ab 2022 die Herstellungsprozesse für Blackstones weltweiten Expansionsplan für 3D-gedruckte Festkörperbatterien der nächsten Generation weiterentwickeln. Das kündigte Holger Gritzka, Geschäftsführer der Blackstone Technologys GmbH in Döbeln, am Dienstag im Rahmen einer Online-Pressekonferenz des Unternehmens an. Im nächsten Schritt soll die Produktionskapazität der neuartigen 3D-gedruckten Batterien auf fünf Gigawattstunden pro Jahr verzehnfacht werden. Dafür reiche das vorhandene Gebäude aus. Nach Plänen des Unternehmens wird darin eine hochmoderne Batterieproduktionsstätte errichtet.

In den nächsten Planungsabschnitten soll die Produktionskapazität in Döbeln auf zehn Gigawattstunden pro Jahr erweitert werden. Dazu wären dann neue Produktionshallen notwendig. „Wir sind über dafür notwendige Flächen bereits in guten Gesprächen mit Stadt- und Gemeinderäten. Ich denke, wir sind in der Region Döbeln mit unseren Plänen bestens aufgehoben“, so Holger Gritzka.

Das Unternehmen Blackstone Technology war 2018 als Tochter der Schweizer Blackstone Resources AG gegründet worden. Im November 2020 hatte Blackstone Technology das erst wenige Jahre zuvor neu gebaute Werksgebäude des Werkzeugbauers Stemke übernommen. Hier wurde zunächst die Vorserienproduktion der neuen Batteriezellen aufgebaut. Nach den Prototypen der Maschinen wurden gemeinsam mit Maschinenbauern die Produktionsanlagen entwickelt und gebaut. Seit Sommer läuft die Vorserienproduktion. Jetzt startet die Serienproduktion. Die Fläche von 6000 Quadratmetern reicht für eine Produktionskapazität von 0,5 GWh pro Jahr.

Grüne Batterien mit mehr Reichweite

Die Energiedichte der in 3D-Druck-Technologie produzierten LFP-Zellen soll bei 220 Wattstunden pro Kilogramm liegen, bisherige Zellen liefern zirka 150 Wh/kg. „Der Vorteil der Herstellungsmethode liegt in der schnellen Anpassbarkeit der Zellen an die verschiedenen Anforderungen für Elektromobilität oder in der Kommunikationsindustrie“, erklärte Holger Gritzka. Große Vorteile hat die neue Technologie auch, weil die Herstellungskosten und der Energiebedarf bei der Produktion gering sind. Gritzka nennt sie grüne Batterien, denn statt giftiger Lösungsmittel wird lediglich Wasser verwendet. Der Energieverbrauch bei der Produktion ist 23 Prozent geringer als bei herkömmlichen Batterieherstellungsverfahren. Die Batterien brauchen 15 Prozent weniger Platz und sind an den vorgesehenen Raum im Fahrzeug anpassbar, bei 20 Prozent mehr Energiedichte und somit auch ein Fünftel höherer Reichweite.

Alternative zu teuren Importen aus China

Für 184 Millionen Euro gibt es bereits Vorbestellungen für die ersten in Döbeln gedruckten Batterien. Die ersten Serien werden in Containerschiffen verbaut, die im Binnenverkehr mit containergroßen Energieblocks fahren sollen. Bei der Präsentation am Dienstag hatten zudem Elektro-LKW-Bauer Orten aus dem Rheinland, der auch ein Werk in Bautzen betreibt, die Partnerschaft mit dem Döbelner Batteriepionier bekräftigt. Geschäftsführer Robert Orten setzt große Hoffnungen auf die Batterien aus Döbeln, denn die Preise der aktuell aus China bezogenen Batterien für Elektro-Trucks und Busse haben sich aktuell verfünffacht. Ebenso bekräftigten am Dienstag die Heidenheimer Voith-Gruppe, die Schweizer ecovolta Ag und der Lithium-Ionen-Speicherhersteller liovolt aus Limbach Oberfrohna die enge Partnerschaft mit dem Döbelner Betrieb.

Orten Electric Trucks rüstet Busse und Nutzfahrtzeug auf Elektroantrieb um. Dabei setzen die Rheinländer auf die neuen Batteriezellen aus Döbeln. Quelle: ORTEN Electric-Trucks

Die Muttergesellschaft des Döbelner Unternehmens, die Schweizer Blackstone Resources AG, sichert neben den Investitionen in Döbeln auch die Materialversorgung für die Batterieherstellung mit Lithium, Nickel, Cadmium und Mangan ab. Die Schweizer AG hat sich durch Beteiligungen in Chile und Kanada entsprechende Abbaurechte für die wertvollen Erze gesichert. Das an der Züricher Börse notierte Unternehmen will mit dieser Strategie und der in Döbeln gestarteten Technologie ab 2023 Gewinne machen, so Ulrich Ernst, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Blackstone Resources AG.

Von Thomas Sparrer