Grünen Strom tanken beim Döbelner Wasserversorger

Döbeln

Grünen Strom für Elektroautos bieten die Stadtwerke Döbeln und die Veolia Wasser Deutschland GmbH ab sofort an der neuen Ladesäule am Sitz der Veolia in der Döbelner Bahnhofstraße an. Die Doppelladesäule mit zwei mal 22 KW Ladeleistung ist die vierte öffentliche Ladestation für E-Autos, welche die Stadtwerke Döbeln in der Stadt betreiben. Weiter Stationen stehen am Parkplatz Stadtbad, am Sitz der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln-Ost und am Penny-Markt Döbeln-Ost. Strom getankt werden kann nun auch hier rund um die Uhr. Zwei Parkplätze sind für die Ladezeit der Autos reserviert. „Abgerechnet wird per Chipkarte oder per Smartphone-App“, erklärt Andreas Richter, Abteilungsleiter Netz bei den Stadtwerken.

Marcus Riemer, Niederlassungsleiter Veolia in Döbeln nahm am Dienstag zudem ein nagelneuen Elektro-Renault in Betrieb. Damit wollen die Veolia in Döbeln und Stephan Ballieu vom Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal Erfahrungen mit dem Thema Elektromobilität sammeln und gleichzeitig als Umweltunternehmen Vorreiter sein.

Von Thomas Sparrer