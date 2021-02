Darauf haben Roßwein und Grünlichtenberg schon lange gewartet: es entstehen neue Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten „Bussibär“ und „Feldmäuse“. In Roßwein sollen es 30 Plätze mehr werden, in Grünlichtenberg sechs. Auch andere Einrichtungen im Landkreis sollen von Fördermitteln profitieren. Es fließen insgesamt rund vier Millionen Euro.