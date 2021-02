Grünlichtenberg: Von der Pest zu Corona – Michael Kreskowsky und die Kirchbücher

Kriebstein/Grünlichtenberg

Aktuell beschäftigt das Corona-Virus die Gemeinde Kriebstein. Hunderte Jahre früher waren es ganz andere Krankheiten. Wie etwa die Pest, wenn sie in den Dörfern Grünberg, Lichtenberg, Höckendorf und Reichenbach grassierte. Diese Orte gehören heute zur Gemeinde Kriebstein. Vor 350 Jahren bildeten sie die Kirchgemeinde Grünberg.

„Wenn im 30-jährigen Krieg die Söldner durchzogen, war das fast so, wie wenn heutzutage ein Flugzeug aus einem Risikogebiet landet“, veranschaulicht Michael Kreskowsky. Der Grünlichtenberger Kirchenvorstand und Heimathistoriker hat eine wichtige Quelle in der Pfarrbibliothek, um Aussagen über solche historischen Infektionswellen treffen zu können: Alte Kirchenbücher. Sie enthalten solche Informationen, weil damals der Pfarrer auch der Standesbeamte war, der in den Büchern Taufen, Eheschließungen und Sterbefälle dokumentierte. Zum Glück sind diese handschriftlichen Aufzeichnungen in Grünlichtenberg erhalten geblieben. In Waldheim zum Beispiel fielen sie einem Stadtbrand zum Opfer, wie Michael Kreskowsky weiß.

Michael Kreskowsky kann anhand der alten Kirchbücher Pestwellen rekonstruieren. Quelle: Sven Bartsch

Ob der Pfarrer bei der Pest auch schon einen Inzidenzwert bestimmt hat, ist nicht bekannt. Aber heutzutage tun das die Gesundheitsbehörden bei Corona mit der Sieben-Tage-Inzidenz. Das ist die Anzahl der an sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einer Region gemeldeten positiven PCR-Tests pro 100 000 Einwohner – ein Richtwert für Behörden und Politik, um den Infektionsschutz zu verschärfen oder zu lockern. Wie Bürgermeisterin Maria Euchler mitteilt, hat die Gemeinde Kriebstein derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 96. Das ist allerdings eine rein rechnerische Zahl, da die Einwohnerzahl der Gemeinde ins Verhältnis zu 100 000 gesetzt wird. „Wenn man sich damit befasst, wird einem erst bewusst, was der Inzidenzwert von weniger als 50 bedeutet. Für Kriebstein ein Infizierter“, sagt die Bürgermeisterin. Dennoch betrachtet sie die Corona-Pandemie als erstzunehmendes Problem. „Wir haben auch in Kriebstein die ersten Corona-Toten, wobei nicht unterschieden wird, ob an oder mit Corona verstorben.“ Und Personen, die illegal Partys feiern, wie das in Ehrenberg geschah, tragen nicht unbedingt dazu bei, dass die Inzidenz und damit das Risiko sinkt.

Ob es im 17. Jahrhundert Pest-Partys gab, dürfte unwahrscheinlich sein. Die Leute hatten ohnehin schon wenig Grund zum Feiern. 1632 grassierte der schwarze Tod besonders schlimm in den Dörfern Grünberg, Lichtenberg, Höckendorf und Reichenbach. 118 Menschen starben in einem Jahr an der Pest, wobei die Pfarrer nicht unterschieden, ob „mit“ oder „an“. Pfarrer Daniel Gregorius starb ebenfalls in diesem Jahr, aber nicht an der Seuche, sondern eines gewaltsamen Todes. Ihn hatten durchziehende Söldnertruppen erschossen. Auch darüber geben die Kirchbücher Auskunft.

1632 tobte der sogenannte schwedische Krieg, ein Teilkrieg des 30jährigen Krieges. Die Truppen des katholischen Reiches kämpften gegen die des protestantischen Schwedens, mit dem Sachsen verbündet war. In dem Kurfürstentum hatten Wallensteins Heere Quartier genommen, die Truppen Gustaf Adolfs II verfolgten diese, um den Verbündeten zu helfen. Die Hauptschlacht des Krieges fand bei Lützen in der Nähe von Leipzig statt.

Von Dirk Wurzel