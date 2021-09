Grünlichtenberg bekommt neuen Spielplatz

Grünlichtenberg

Mehr spielen in Grünlichtenberg. Weil der bisherige Spielplatz an der Grundschule zu klein war, hat der Energieversorger EnviaM der Gemeinde eine Erweiterung spendiert. Evelyn Zaruba, Pressesprecherin der EnviaM: „Bei dem Projekt handelt es sich um ein „Mitarbeiter vor Ort Projekt“. Die EnviaM-Gruppe unterstützt mit der Aktion die ehrenamtliche Tätigkeit von Beschäftigten in ihren Heimatorten. Das Unternehmen fördert auf diese Weise zahlreiche Vereine und Initiativen in Städten und Gemeinden. Schwerpunkt sind die Bereiche Bildung und Erziehung, Soziales, Kultur, Sport Energie sowie Umwelt- und Naturschutz.“

Seit dem Startschuss des Projekts im Jahr 2007 bewilligte der Energiedienstleister mehr als 3000 Projekte. Mit großem Einsatz und Engagement haben die Mitarbeiter der EnviaM-Gruppe im Jahr 2019 rund 130 Einzelprojekte mit einer Gesamtfördersumme von 99500 Euro umgesetzt.

„Bei dem Projekt in Grünlichtenberg handelt es sich um die Gestaltung eines neuen Spielplatzes, der neben dem alten Spielplatz errichtet wird“, erläutert Evelyn Zaruba. Im Moment laufen dort noch die Arbeiten. Dabei haben Envia-Mitarbeiter und Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Kriebstein einen Tunnel gebaut. Auch einen Hügel errichten die Spielplatzbauer. „Auf diesem wird eine Rutsche angebracht“, so Evelyn Zaruba. Außerdem entsteht an der Grundschule ein sechseckiges Schaukelgerät. „Was unsere Mitarbeiter übrigens toll finden“, sagt Evelyn Zaruba. Die Erweiterung des Spielplatzes kostet ungefähr 2000 Euro. Die Arbeiten dauern noch die nächsten Tage an.

Im Bereich der Grundschule ist derzeit die geballte Kinderbetreuung Grünlichtenbergs angesiedelt. Neben Grundschule und Hort ist jetzt auch die Kita Feldmäuse dort untergebracht. Die Gemeinde hat auf dem Parkplatz an der Schule einen Modulbau errichten lassen, in den die Feldmäuse gezogen sind. Denn ihre Kita an der Mittleren Dorfstraße lässt die Gemeinde gerade umbauen.

Von Dirk Wurzel