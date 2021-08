Grünlichtenberg im Banne des Aberglaubens

Grünlichtenberg

Viele Menschen bezeichnen sich als abergläubig. Michael Kreskowsky zitiert gerne Studien, wonach sich 51 Prozent der Deutschen als abergläubig bezeichnen. Der Grünlichtenberger hat sich intensiv mit diesem Thema befasst. Er hält Vorträge darüber, so wie am gestrigen Donnerstag in der Grünlichtenberger Kirche – am Vorabend des als Pechtages geltenden „Freitag der 13“. Aber woher kommt das? Warum bringt ein Freitag ausgerechnet dann Unglück, wenn er der 13. Tag des Monats ist und nicht der 15., 23. oder der 30.?

Freitag der 13. gilt als Unglückstag. Das kommt vom christlichen Glauben her. Quelle: Volkmar Heinz

„Das hat mit der Leidensgeschichte Christi zu tun. Er war der 13. Mann im Bund der Jünger und wurde an einem Freitag gekreuzigt“, erläutert Michael Kreskowsky. Der Hinrichtungstag musste ein Freitag sein, denn der Sonnabend wäre der Sabbat gewesen. An diesem Tag hat Gott den Menschen Ruhe verordnet. Michael Kreskowsky kennt noch viel mehr Aberglauben. Vor allem in Theaterkreisen soll er weit verbreitet sein. Zum Beispiel der hier: „Es gilt als schlechtes Omen, wenn der erste Besucher, der den Zuschauerraum betritt, sich in die erste Reihe setzt“, sagt Michael Kreskowsky als Experte für wissenschaftlich nicht begründbare Überzeugungen.

Vierblättrigen Klee gibt es mittlerweile als Züchtung zu kaufen. Der Schornsteinfeger gilt gemeinhin als Glücksbringer. Es ist aber nur der Ruß auf seiner Kleidung, den zu berühren, Glück bringen soll. Quelle: Kay Nietfeld

Am Theater gibt es noch mehr dererlei seltsamer Bräuche. So soll außer den Schauspielern niemand einen Hut tragen. Vor Vorstellungen wünschen sich Bühnenschaffende gerne „Toi, Toi, Toi.“ Was von Toifel, also Teufel kommt. Hochzeit, Ehe, Schwangerschaft und Geburt sind weitere Lebensbereiche voller Aberglauben. Wenn Michael Kreskowsky diese in seinen Vorträgen erläutert, bekommt er teilweise zustimmende Antworten aus dem Publikum. „Da sagen die Leute mitunter: ,Genauso ist das, aber eigentlich wir sind nicht abergläubig.“ So leben die Vorträge des Grünlichtenbergers auch von den Gegensätzen und die Beiträge des Publikums erweitern den Fundus an Überzeugungen, die nicht logisch zu begründen sind.

Von rechts nach links: Da gelingt’s. Von links nach rechts: Da pecht’s. Geht eine schwarze vor einem über die Straße, kommt es dem Aberglauben auf Laufrichtung an. Quelle: Volkmar Heinz

„Ich sage immer, vierblättrige Kleeblätter gibt es um Silvester rum im Penny als Züchtung zu kaufen“, sagt Michael Kreskowsky. Aber ob das auch so als Glücksbringer zählt, wie wenn man ein vierblättriges Kleeblatt in freier Natur findet? Zum Themenbereich Flora und Fauna hat Michael Kreskowsky noch weiteren Aberglaube in petto: „Schafe zur Linken und das Glück wird Dir winken.“ Dann ist da noch die schwarze Katze, die Unglück bringt, wenn sie die Straße von links nach rechts kreuzt. Für den Grünlichtenberger kommt dieser Aberglaube aus dem Mittelalter, in dem Katzen als Teufelstiere galten, die am besten mit den Hexen verbrannt wurden.

Der Alte Fritz war offenbar nicht abergläubig

„Das Wort Aberglaube kam erst am Ende des Mittelalters auf, mit dem die Kirche abweichenden Glauben gekennzeichnet hat“, sagt Michael Kreskowsky. Dazu zählte Zauber- und Wunderglaube und auch heilige Bäume, heidnische Vorstellungen, die trotz Christianisierung nicht ausstarben. Heutzutage könne man laut Michael Kreskowsky auch Esoterik und Verschwörungserzählungen zum Aberglauben rechnen. Oder auch Bauernregeln. Schon für Friedrich II, König von Preußen, war Aberglaube „ein Kind der Furcht, Schwachheit und Unwissenheit.“ Der „Alte Fritz“ gilt aber als aufgeklärter Monarch, der nicht nur viele Kriege um Schlesien geführt hat, sondern sein Land auch modernisiert hat und der in Religions- und Glaubensfragen die Meinung vertrat, dass da „jeder nach seiner Fasson selig werden“ müsse.

Eine schwarze Katze kann Michael Kreskowsky nicht zu seinen Vorträgen präsentieren, dafür aber ein Hufeisen. Der Pferdeschuh gilt ebenfalls als Glücksbringer. Aber nur, wenn er richtig herum angebracht wird. Mit der Öffnung nach oben – damit das Glück hineinfallen kann.

Von Dirk Wurzel