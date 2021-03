Grünlichtenberger „Feldmäuse“ ziehen in Modulbau

Grünlichtenberg

Der Umbau der Kita Grünlichtenberg ist ein Millionenprojekt. Für rund 1,2 Millionen Euro entstehen dort sechs neue Kita-Plätze. Die Kriebsteiner Gemeinderäte haben jetzt eine weitere wichtige Weiche dafür gestellt. Auf ihrer jüngsten Sitzung vergaben sie den Auftrag für den Modulbau, in den die Einrichtung für die Dauer des Umbaus umzieht.

Die „Feldmäuse“ ziehen vor die Schule. Bisher ist dort ein Parkplatz. Die Grünlichtenberger Agrargenossenschaft als Eigentümerin der Fläche erlaubt der Gemeinde aber, dort die Kita-Container aufzustellen. Dort kommen Kinder und Erzieherinnen unter, solange der Umbau ihrer Einrichtung dauert. Nicht ohne kritische Einwürfe beschloss der Gemeinderat, den Auftrag für den Modulbau zu vergeben. Denn zwischen dem Angebot und der Zahl im Beschlusstext gab es einen etwa 20 000 Euro großen Sprung.

„Es waren etliche Feinheiten abzustimmen, die den Auftrag verteuert haben“, erklärt Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein). So nimmt die Kita beispielsweise ihre Möbel aus der Einrichtung mit. Allerdings sind die Wände der Module tabu, wenn es ums Bohren geht. Also bringt die Vermietfirma spezielle Platten für Verschraubungen an. Solche sind beispielsweise notwendig, um Hängeschränke zu befestigen. Solche Details und eine längere Standzeit verteuerten den Auftrag von 40 auf reichlich 60 000 Euro. Die rettende Idee hatte der ehemalige Ehrenberger Ortsvorsteher Siegfried Scharf, der die Sitzung als Gast verfolgte. Er regte an, den Auftrag für 40 000 Euro zu vergeben und den Aufpreis als Nachtrag zu genehmigen.

Dem folgten die Gemeinderäte. Wenn alles glatt geht, steht die Modul-Kita bereits im Juli. „Für den Umzug habe ich bereits ein Wochenende geblockt, da muss der Bauhof mit ran“, sagt Maria Euchler. Auch das Elternaktiv will bei dem Umzug helfen, der zum Glück kurze Wege hat. Im August sollen dann die Bauarbeiten an der Einrichtung beginnen. Diese bezahlt die Gemeinde zu 89 Prozent mit Fördergeld. Das umfangreiche Vorhaben kostet Kriebstein so „nur“ 134 000 Euro Eigenanteil. Aktuell verfeinert die Gemeinde die Planung des Projekts, das sie ja bereits seit mindestens fünf Jahren im Auge hat, aber mangels Fördergeld bisher immer wieder verschieben musste. Nur dank des satten Zuschusses aus dem Programm „Förderrichtlinie Kinderbetreuungsfinanzierung Bund“ (Förikib) kann Kriebstein seine Kita in Grünlichtenberg umbauen.

Von Dirk Wurzel