Zschaitz-Ottewig

1.800 Hektar Land gilt es zu ordnen. Der Grund: Im Flurbereinigungsgebiet Zschaitz-Ottewig stimmt das, was im Grundbuch festgeschrieben ist, und die tatsächliche Bewirtschaftungsstruktur nicht in jedem Fall überein. Die Flurstücke sind deshalb neu zu ordnen und die Erschließung gegebenenfalls sichern. Seit 1997 gibt es die Teilnehmergesellschaft Zschaitz-Ottewig, zu deren Aufgabe genau diese sogenannte ländliche Flurneuordnung gehört. „Weil es sich um ein so großes Gebiet handelt, haben wir ein ganzes Jahr für die Dokumentation der Feldlage eingeplant“, erklärt Erik Sefkow, Vorsitzender der Teilnehmergesellschaft.

Passiert ist in den vergangenen Jahren einiges im Flurneuordnungsverfahren. So wurde beispielsweise die Wertermittlung für das gesamte Gebiet gemacht. Immer wieder kommt es dabei zu Aktualisierungen, wenn neue Erkenntnisse gewonnen werden beispielsweise.

Zeitplan steht

Erik Sefkow gibt auch einen Überblick darüber, welche Aufgaben als nächstes auf der Agenda stehen: In drei Jahren, 2024, soll der Plan für das Flurbereinigungsverfahren stehen. Weitere zwei Jahre später will die Teilnehmergesellschaft das Liegenschaftskataster vorliegen haben. „Das ist für die Anwohner wohl am interessantesten“, glaubt Erik Sefkow. Anschließend müssen alle gewonnen Erkenntnisse ins Grundbuchamt eingetragen werden. Auch hier rechnet der Vorsitzende mit einer Bearbeitungszeit von gut einem Jahr. Doch wann können Anwohner, Grundstücksbesitzer und Landeigentümer mit dem endgültigen Beschluss rechnen? Wann existiert ein Beschluss, auf den sich alle Beteiligten berufen können? „2028“, sagt Erik Sefkow. Erst dann sind alle Abstimmungen und Festlegungen tatsächlich und rechtskräftig festgeschrieben.

Teil des Zeitplanes ist die Teilnehmerversammlung im November. Außerdem sollen schon bald die Wunschtermine für die Feldlage vergeben werden. Denn vor der Aufstellung des Flurbereinigungsplanes sind die Teilnehmer über ihre Wünsche für die Abfindung zu hören.

Landwirte zanken sich ums Wegerecht

Zudem ist das Verfahrensgebiet von einem relativ dichten Wegenetz durchzogen. Das befindet sich jedoch in einem desolaten Zustand. Deshalb sollen ländliche Wege saniert und an moderne Standards angepasst werden, um die Erreichbarkeit der anliegenden landwirtschaftlichen Flächen zu verbessern und damit eine effektive Bewirtschaftung zu ermöglichen. So ein Fall ist auch der Weg, der hinterm Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz entlang führt. Darauf weist Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) hin.

Immer wieder bekommt er Anfragen, wem der Weg gehört, wer dort entlang fahren darf und wer nicht. Uneinigkeit zwischen den Landwirten sorgt derzeit dafür, dass manche den Weg passieren dürfen, ein anderer dafür nicht. Ihren Unmut laden sie bei Immo Barkawitz ab. Das wird wohl auch in Zukunft erst einmal so bleiben. Denn erst mit Abschluss des Verfahrens, also voraussichtlich in sieben Jahren, soll der Weg öffentlich gewidmet sein. Erst dann darf ihn theoretisch jeder nutzen. „Bis dahin zanken sich die Landwirte“, sagt der Bürgermeister.

Von Stephanie Helm