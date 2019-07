Döbeln

Die Sparkasse Döbeln gehört aktuell zu den erfolgreichsten Sparkassen in Deutschland. Unter den 45 Sparkassen innerhalb des Ostdeutschen Sparkassenverbandes liegt das Döbelner Kreditinstitut mit seiner Ertragskraft auf dem dritten Platz.

Spitzenwert bei Ertragskraft

Bei der Analyse der Ertragskraft von Kreditinstituten ist der zentrale Wert das „Betriebsergebnis vor Bewertung“. Das wird der Bilanzsumme gegenübergestellt. Laut Bilanzpressekonferenz des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes vom März 2019 lag dieser Wert 2018 im Durchschnitt aller Sparkassen bei 0,80 Prozent. Die Döbelner Sparkasse kommt auf einen Spitzenwert von 1,54 Prozent. Einfach ausgedrückt, muss die Sparkasse Döbeln 52,7 Cent aufwenden, um einen Euro zu erwirtschaften. Das Döbelner Institut ist damit eine top rentable Sparkasse. Vorstandschef Uwe Krahl übt sich bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2018 dennoch in Bescheidenheit. „Unsere Sparkasse war 2017 sehr erfolgreich und 2018 waren wir nicht weniger erfolgreich. Und das trotz anhaltend niedriger Zinsen.“ Er und sein Vorstandskollege Thomas Gogolla sind beim Thema Zinsen entspannt. „Wir haben uns darauf eingestellt und gehen davon aus, dass das Zinsniveau so schnell auch nicht wieder steigen wird.“

Filialnetz bleibt / Acht neue Mitarbeiter

Deshalb bleibt die Strategie der Sparkasse Döbeln auf das Kundengeschäft ausgerichtet. Denn gute Kundenbeziehungen helfen in Niedrigzinsphasen der Bank und den Kunden. So richtet die Sparkasse ihr Vertriebsgeschäft darauf aus, die Kunden so zu beraten, dass ihr Geld nicht auf Girokonto oder Sparbuch durch Inflation entwertet wird, sondern es passend zum jeweiligen Lebensplan anzulegen. Dafür hat die Sparkasse Döbeln die Mitarbeiterzahl 2018 um acht auf 180 ausgebaut und bildet junge Leute der Region aus. Denn im Bereich Baufinanzierung, gewerbliche Kunden und Beratung rund um Geldanlage, Bank und Versicherungsprodukte rüstet die Sparkasse personell auf. Parallel zum modernen digitalen Dienstleistungsangebot wird auch das Filialnetz weiter eine feste Größe sein, so dass jeder Kunde die Wahl hat, wie er und seine Sparkasse am besten zusammenkommen.

Die Kundeneinlagen stiegen 2018 dank dieser Strategie um weitere 7,8 Prozent auf 669 Millionen Euro. Darüber hinaus verwaltet die Sparkasse für ihre Kunden ein Finanzvolumen von 1,45 Milliarden Euro.

Nach 100 Millionen Euro ausgereichter Kredite in 2017 waren es 2018 wiederum 102 Millionen Euro Kreditvolumen, das an die Kunden ausgereicht wurde. Mehr als die Hälfte sind Baufinanzierungen. Aktuell hat die Sparkasse Döbeln einen Kundenkreditbestand von 509 Millionen Euro.

Landkreis bekommt wieder Ausschüttung

Aktuell hat die Sparkasse Döbeln 44 000 private und 2400 geschäftlichen Kunden. Die Bilanzsumme der Döbelner Sparkasse stieg 2018 um 3,8 Prozent auf 860 Millionen Euro. Mit 117 Millionen Euro Eigenkapital zählt das Döbelner Kreditinstitut zu den stabilsten Sparkassen in Deutschland. Das bedeutet, dass die Sparkasse wie schon in den Vorjahren auch für 2018 an den Landkreis Mittelsachsen wiederum etwa 400 000 Euro ausschütten kann. Auch für Kunst und Kultur von Erich Heckel-Kunst, die Musikschule bis Mittelsächsischer Kultursommer oder engagierte Vereine der Region kann die Sparkasse Döbeln auch weiterhin finanzielle Unterstützung bereitstellen.

Von Thomas Sparrer