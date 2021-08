Güllelaster macht das Internet in Massanei kaputt

Massanei

Ein Verteilerkasten fiel am Dienstagmorgen in Massanei einem Verkehrsunfall zum Opfer. Wie Anwohner Ringo Fleischer in einer Email an lvz.de berichtet, sei gegen 6.30 Uhr ein Sattelzug beim Befahren eines Feldwegs gegen den Kasten gerutscht und habe diesen dabei beschädigt. In der Email ist die Rede von einem Stromkasten. Ringo Fleischer hat das Geschehen zudem fotografiert.

„Ist Telekom. Wir haben den Verteiler nur stromlos gemacht“, antwortet Evelyn Zaruba, Pressesprecherin der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, auf eine entsprechende Anfrage von lvz.de. Die Polizei war am Dienstagmorgen auch im Einsatz. Laut Auskunft der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz waren die Beamten gegen 6.45 Uhr zur Unfallaufnahme. Ein Fäkalienlaster habe den Kasten beim Zurücksetzen umgefahren. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Die Telekom will noch mitteilen, bei wievielen Haushalten Internet und Telefon ausgefallen sind, wie lange die Reparatur dauert und was diese kostet.

Von Dirk Wurzel