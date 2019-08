Leisnig

Am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr geriet das Triebfahrzeug eines Güterzuges in Leisnig in Brand. Zu diesem Zeitpunkt stand der Zug dort am Bahnhof. Wohl aufgrund eines technischen Defektes entwickelte sich ein Kabelbrand. Der Lokführer versuchte zunächst noch den Brand selbst zu löschen. Letztlich kamen dennoch die Kameraden der Feuerwehr Leisnig zum Einsatz.

Bei dem defekten Fahrzeug handelt es sich um einen Güterzug des Drittanbieters Skinest Rail – ein Logistikunternehmen, das unter anderem Güterzüge vermietet. Die Lok wurde aufgrund des Vorfalls ausgesetzt – also aus dem Verkehr genommen. Mittlerweile ist die Bundespolizei vor Ort und nimmt das Triebfahrzeug mit Blick auf die konkrete Brandursache unter die Lupe.

Der kaputte Zug führte auch zu Unregelmäßigkeiten auf der Strecke der MRB-Linie 110 zwischen Döbeln und Leipzig. Zwischen Grimma und der Messestadt hat das Unternehmen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Mitteldeutsche Regiobahn informiert darüber zudem fortlaufend im Internet.

Von sro/ap