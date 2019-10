Gugelgilde lässt Vergangenheit auf Burg Kriebstein aufleben

Kriebethal

Die Blechdosen scherbeln. Drei Versuche braucht die kleine Ballwerferin, bis die Pyramide gefallen ist. Weiter geht’s dann zum Armbrustschießen. Oder auch zur Burgeroberung. Jede Menge Kurzweil für Klein und Groß gab es am Sonntag auf Burg Kriebstein, die von den Mitgliedern der Dresdner Gugelgilde zum Leben erweckt wurde. Schönstes Herbstwetter lockte hunderte Besucher aus ihren Wohnungen und bescherte den Burgherren reges Treiben zwischen den Mauern.

Die Gugelgilde, ein Verein für Live- und Tischrollenspiel, sorgte mit ihren Mitgliedern beim Familientag für einen Hauch Vergangenheit und umrahmte quasi den Besuch der Burg mit lebendiger Geschichte. Da konnten mittelalterliche Spiele gespielt oder auch geschaut werden, wie anno dazumal gesponnen, gewebt, gestickt wurde. Jana Kempe aus Freiberg ist Mitglied im Verein Gugelgilde und war eine der Frauen, die das Thema Handarbeit präsentierten. Die Kunst des Brettchenwebens beherrscht die junge Frau perfekt und demonstrierte dies anschaulich an einem eigens für sie konstruierten Webrahmen. Vier Meter lang war ihr direkt vor Ort angefertigtes schmales Webband mit dem filligranen Muster am Ende des Tages. Wer es eher mit dem Tanzen hat, konnte sich beteiligen – am Mittelalterlichen Workshop. Burgführungen gab es auch und ganz nebenbei konnte auch die aktuelle Ausstellung zum Alltag in DDR-Kindergärten begutachtet werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk