Döbeln

Seit 1980 ist Sabine Schiddel Kinderärztin mit Leib und Seele. Seit 1991 betreibt sie an der Unnaer Straße 1 B ihre Kinderarztpraxis. Aus Döbeln und Umgebung, ja selbst aus der Landeshauptstadt, kamen zuletzt die kleinen Patienten. „Das waren ehemalige Patienten, die nach Dresden gezogen sind und nun mit ihren eigenen Kindern zu mir in die Sprechstunde kamen“, sagte sie am Mittwochnachmittag in ihrer ehemaligen Praxis. Denn die hat Sabine Schiddel zum 1. April in die Hände von Kinder- und Jugendärztin Antje Wiederanders gegeben. Sabine Schiddel war gemeinsam mit vielen weiteren Gästen in die Praxis gekommen, um ihrer Nachfolgerin alles Gute zu wünschen. Dabei gab es auch herzliche Umarmungen, wie etwa von Bauamtsleiter Erik Brendler, der ihr für die jahrelange liebevolle kinderärztliche Betreuung seiner inzwischen erwachsenen Kinder dankte und sich daran erinnerte, dass die Kinder zum Trost bei ihr immer Puffreis bekamen.

Kinderärztin Sabine Schiddel und ihre Nachfolgerin Antje Wiederanders mit ihren Tröstern bei der offiziellen Praxiseröffnung am Mittwoch. Quelle: Thomas Sparrer

Statt Puffreis gibt es bei der neuen Kinderärztin Antje Wiederanders künftig Gummibärchen oder Traubenzucker für tapfere kleine Patienten. Mit Schwester Steffi und Schwester Beate aus dem Team von Sabine Schiddel kümmert sich die 40-Jährige seit vergangener Woche um die kleinen Patienten. Antje Wiederanders ist gebürtige Leipzigerin und hat in der Messestadt Medizin studiert. In einem Leipziger Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) war sie zuletzt als Kinderärztin beschäftigt. Jetzt ist die erfahrene Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin beim Helios MVZ Rochlitz angestellt, das die Kinderarztpraxis in Döbeln-Ost samt der beiden Arzthelferinnen als Zweigstelle übernommen hat. „Wir freuen uns, dass die Praxis übergangslos weitergeführt wird und wir den kleinen Patienten weiterhin eine vollumfängliche Versorgung im ambulanten Spektrum der Kinder- und Jugendmedizin anbieten können“, erklärte Peggy Kaufmann, Geschäftsführerin des Helios MVZ Rochlitz.

Die neue Kinderärztin ist selbst Mutter von vier Kindern zwischen vier und 16 Jahren und lebt mit ihrer Familie in Markleeberg. Deshalb sind die Sprechstunden auch ein wenig anderes als bei ihrer Vorgängerin. Dienstags ist keine Sprechstunde. An allen anderen Wochentagen ist von 8 bis 12 Uhr Sprechstunde. Montags und donnerstags ist die Praxis auch nachmittags von 14 bis 17 Uhr geöffnet

„Ich freue mich auf die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern“, sagt Antje Wiederanders, die seit vergangene Woche die Patienten von Sabine Schiddel betreut. Zur feierlichen Einweihung der Praxis waren neben den Nachbarn aus dem Dienstleistungsgebäude und Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer auch Döbelner Medizinerkollegen, wie Kinderärztin Dr. Margot Richter und Dr. Ute Haase, die seit einigen Jahren im Ruhestand ist, gekommen.

Der Krankenhausbetreiber Helios hat mit seinem MVZ Rochlitz die bis dahin selbstständig geführte Praxis von Sabine Schiddel übernommen und betreibt sie als Zweigstelle Döbeln, Fachbereich Kinder- und Jugendmedizin weiter. Sabine Schiddel war Ende März in den Ruhstand gegangen und hatte einige Zeit eine Nachfolgelösung für ihre Praxis gesucht. Die Stelle einer angestellten Kinder- und Jugendärztin hatte Helios ausgeschrieben. Die Praxis war nach der Übernahme im April renoviert worden. Zudem schaffte der Träger auf Wunsch von Antje Wiederanders ein modernes neues Ultraschallgerät an.

Von Thomas Sparrer