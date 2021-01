Döbeln

Ein Gurlitt gehört jetzt der Stadt Döbeln, genauso wie ein riesiger Reisekoffer von Kommerzienrat und Ehrenbürger der Stadt Franz Richter. Knapp 900 historische Postkarten und 40 Fotos, die Döbelner Motive zeigen, sind ebenso aus einer Privatsammlung in den Bestand des Museums der Stadt gewechselt. In den zurückliegenden zwei Jahren waren es insgesamt 29 Schenkungen, die die Stadt entgegen genommen hat. Es handelt sich dabei um Objekte, die eventuell für Ausstellungen zu gebrauchen sind und welche die bestehenden Sammlungen der Stadt sinnvoll ergänzen. Eines haben sie trotz ihrer großen Verschiedenheit alle gemein: Direkt oder indirekt haben sie mit Döbeln zu tun.

Begräbnisse finanzieren für die eigene Bestattung

Das trifft auch auf das Kassenbuch eines Arbeiter-Begräbniskassenvereins zu Döbeln aus dem Jahr 1889 zu. Museums-Chefin Kathrin Fuchs ist begeistert ob des auf den ersten Blick unscheinbaren Heftes, das eine Menge Geschichte erzählt. Zur Verfügung gestellt hat das Büchlein eine Enkelin von Clara Bachmann, der das Heft gehörte und die dem Döbelner Verein angehörte. Wer Mitglied war, sicherte sich mit seinen regelmäßigen Zahlungen für die Begräbnisse anderer Mitglieder selbst die Finanzierung seines eigenen Begräbnisses.

Ein Quittungsbuch erzählt Geschichte. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Das Heft erzählt Geschichte, genauso wie all die anderen Dinge, die Kathrin Fuchs und ihre Kollegin meist von ehemaligen Döbelnern oder Hinterbliebenen annehmen, die dieses Erinnerungs- und Erbstücke in guten Händen wissen wollen. Zehn Schenkungen im Jahr wie 2019 sind normal. Im vergangenen Jahr waren es 19 – das sei schon außerordentlich viel.

Reisekoffer vom Döbelner Ehrenbürger

Beim Koffer von Kommerzienrat Franz Richter, den seine Enkelin Helga Jaekel der Stadt geschenkt hat, sei man sich zunächst nicht sicher gewesen, ob man ihn annehmen soll. Es ist ein Platzfrage, sagt Kathrin Fuchs. Wiederum handelt es sich um ein Eigentum eines Döbelner Firmengründers. Aus der Döbelner Landmaschinenfabrik ist später das Rote Banner hervorgegangen.

Wertvoll: Postkarten mit Döbelner Motiven

Bei den 898 Postkarten musste nicht lange überlegt werden. Wertvoll ist dieses Geschenk nicht nur im monetären Sinn. Bis zu 50 Euro zahlen Sammler für seltene Postkarten. Wertvoll ist die Sammlung für die Stadt auch, weil es nahezu alles Motive sind, die in der eigenen, bislang 633 Karten umfassenden Sammlung, noch nicht vorkommen. Straßenzüge, das Rathaus und der Obermarkt, Gaststätten, die Pferdebahn, Stadtbad und, und, und – eine Sichtung der Sammlung ist wie ein Spaziergang durch das alte Döbeln und zeigt wie sich die Stadt im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Ulrich Zimmermann, der in Döbeln aufgewachsen ist und jetzt im Norden lebt, hat diese Sammlung erstellt. Und sie jetzt seiner Heimatstadt geschenkt. Irgendwann werden die Karten in einer Ausstellung zu sehen sein.

Nach dem Klassentreffen eine Schenkung

Auch Volker Böhme, der in Döbeln das Gymnasium besucht hat und längst nicht mehr hier lebt, hat sich nach einem Klassentreffen in der Muldestadt zu einer Schenkung entschlossen. Er überließ dem Museum das 25. Heft der „Beschreibenden Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen“ von Cornelius Gurlitt.Der Sohn des Kunsthändlers, Kunsthistorikers und Museumsdirektors Hildebrand Gurlitt gilt als Gründer der Denkmalpflege in Sachsen. Das Werk von 1903, das die Döbelner nun in hervorragendem Zustand ihr Eigen nennen dürfen, beschäftigt sich mit der Amtshauptmannschaft Döbeln.

Aber auch Objekte, die nur indirekt etwas mit der Muldestadt zu tun haben, bekommt sie angeboten. Bilder beispielsweise, von Künstlern wie Ansgar Skiba, der bei seiner Ausstellung im Frühjahr 2019 begeistert vom Publikum hier und dem Engagement der Stadt gewesen ist. Drei Tuschegrafiken und ein Ölgemälde hat er dem Museum überlassen. Genauso wie vier Bilder von Bernhard Kretzschmar erweitern sie die Kunstsammlung der Stadt.

Von Manuela Engelmann-Bunk