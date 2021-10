Gödelitz

Die USA gelten für manche als strikte Verteidiger von Demokratie und Menschenrechte. Für andere sticht im Gegensatz dazu die brutale Machtpolitik der Amerikaner hervor, die beispielsweise 1973 in Chile einen Putschversuch und die darauffolgende Militärdiktatur unterstützten oder 2003 mit ihrer Armee in den Irak einmarschierten.

Vortrag und Kunstaustellung

Der Politikwissenschaftler und Nahost-Experte Michael Lüders gehört zur letzteren Gruppe. In der Alten Schäferei auf Gut Gödelitz hält Lüders im Rahmen des Ost-West-Forums am Samstag, den 9. Oktober, um 18 Uhr einen Vortrag mit anschließendem Gespräch zum Thema „Die scheinheilige Supermacht – Warum wir aus dem Schatten der USA heraustreten müssen“. Lüders, der in diesem Jahr ein gleichnamiges Buch veröffentlichte, sieht in den USA eine Weltmacht im Niedergang und sagt, Deutschland könne sich die Rolle als Juniorpartner Washingtons auf Dauer nicht mehr leisten. Für die Veranstaltung gilt die 2-G-Regel.

Bereits im Vorfeld des Vortrags wird die Kunstausstellung „Farben des Verfalls“ mit Arbeiten vom Dresdner Fotografen Burkhard Schade eröffnet, der zahlreiche leerstehende und verfallene Räume und Gebäude fotografierte. Auch hier sind Interessierte herzlich eingeladen.

Von DAZ