Gute Chancen für Commerzbank-Filiale in Döbeln

Döbeln

Ende Januar wurde bekannt, dass die Commerzbank in den nächsten drei Jahren deutschlandweit einen massiven Personal- und Filialabbau plant. Rund 10.000 Stellen sollen wegfallen, fast die Hälfte aller Niederlassungen geschlossen werden. Hat das auch Auswirkungen auf die Filiale und deren Mitarbeiter in Döbeln? „Die Einschätzung für Döbeln ist gut. Sehr, sehr gut“, erklärt Burkhard Schreiber, verantwortlich für das Geschäft mit Unternehmerkunden. Döbeln fungiert als einer von zwei Standorten von insgesamt 13 der Niederlassung Leipzig, die Burkhard Schreiber „Satellit“ nennt. Das heißt, die neun Mitarbeiter vor Ort sind auch für andere Regionen wie Rochlitz oder Oschatz zuständig. „Und Satelliten legen wir nicht lahm“, sagt er. Dem entscheidenden Gremium wolle man aber nicht vorgreifen. Die Verhandlungen dazu laufen noch.

Döbelner Unternehmer sind robust

Das vergangene Jahr stand auch bei der Commerzbank in Döbeln im Zeichen der Corona-Pandemie. Das Kreditinstitut fokussierte sich deshalb vor allem auf die Unterstützung ihrer Unternehmerkunden. In Döbeln wurden 2020 demnach Kredite in Höhe von insgesamt 5,6 Millionen Euro vergeben. Das ist doppelt so viel wie im Jahr zuvor. „Bei nicht mal zehn Prozent davon, also etwa 400.000 Euro, handelt es sich um KfW-Kredite, die Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie benötigten“, erklärt Burkhard Schreiber. „Die Unternehmen in Döbeln sind augenscheinlich gesund und zeigten sich extrem robust.“

Digitale Nutzer

Und auch die Digitalisierung machte aufgrund der Corona-Pandemie einen gewaltigen Schritt vorwärts. Nicht nur die Kunden erledigen immer mehr Finanzgeschäfte digital – die Zahl der Banking-App-Nutzer in Döbeln stieg um 36 Prozent, sondern auch die Bank nutzte digitale Ressourcen. Als die Antragstellung der dringend notwendigen Kredite in der Corona-Krise anstand, wurde innerhalb von 48 Stunden eine digitale Antragsstrecke gebaut. „Die Unternehmen mussten nicht auf Termine warten, sondern konnten von zuhause oder dem Unternehmen aus, Kredite beantragen“, erklärt Schreiber.

Und noch etwas konnte das Kreditinstitut beobachten: Während der Lockdown-Zeit kümmerten sich die Kunden verstärkt um ihre Geldanlagen. „Auch der Wunsch nach Wohneigentum hat sich verstärkt“, weiß Marktbereichsleiterin Andrea Rüdiger. Um 79 Prozent stieg das Neugeschäft mit Baufinanzierungen in Döbeln auf nun mehr 12,6 Millionen Euro.

Nachhaltig investieren

Immer mehr Kunden legen dabei immer mehr Wert auf ökologische Aspekte. Nachhaltigkeit ist einer der Eckpunkte in der Zukunftsstrategie der Commerzbank in Döbeln. Privatanlegern haben neuerdings die Möglichkeit, direkt in nachhaltige Energieprojekte wie Windparks zu investieren.

Trotz Corona-Pandemie zieht die Commerzbank in Döbeln für das vergangene Jahr eine positive Bilanz. Im vergangenen Jahr konnte das Kreditinstitut 150 neue Privatkunden und 40 neue Unternehmerkunden gewinnen. Insgesamt betreut sie aktuell 6.850 private Kunden sowie 1.540 Unternehmerkunden in Döbeln.

Von Stephanie Helm