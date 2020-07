Gute Ernte aber kein Rekord auf den Feldern der Region Döbeln

Region Döbeln

Der Präsident des Sächsischen Bauernverbandes ist überrascht. „Ich staune, was am Ende tatsächlich aus dem wenigen Niederschlagswasser geworden ist“, sagt Torsten Krawczyk, selbst Landwirt in Westewitz, zur diesjährigen Getreideernte. Die hiesigen Landwirte seien zwar weit weg von einem Rekord, von einer Katastrophe könne er aber auch nicht sprechen. In einigen Bereichen gebe es sogar überdurchschnittliche Erträge. So beim Raps: „Da holen wir bis zu 40 Doppelzentner vom Feld. Wir wussten gar nicht, dass solche Mengen noch möglich sind.“

Gute Erträge bei Weizen und Roggen

Was den Bauern offensichtlich geholfen hat: die doch recht hohen Niederschlagsmengen von bis zu 100 Liter im Monat Februar. „Für die Kulturen, die zu dieser Zeit schon im Boden waren, schuf das offenbar einen gewissen Puffer“, sagt Krawczyk. Die schweren Böden der Region speichern das Wasser aus besser, als leichtere. Ertragsausfälle gebe es bei der Wintergerste, was mit einigen späten Frosttagen im Frühjahr zusammenhänge. Das könnten die Landwirte laut Krawczyk aber mit den recht guten Erträgen bei Weizen, Triticale und Roggen kompensieren.

Futterpflanzen machen Sorgen

Sorgen bereiteten hingegen die Futterpflanzen. Beim abgemähten Grünland wachse kaum etwas nach, der Mais leide unter der aktuellen Trockenheit. „Das führt zu Futterknappheit“, erklärt der Verbandspräsident. Dabei stirbt die Hoffnung zuletzt: „Intensive Niederschläge im August könnten das Defizit noch ausgleichen.“

Gute Rapsernte, aber Sorge um den Mais

Auch beim Landwirtschaftsbetrieb Gröbner, der rund um Döbeln etwa 3.500 Hektar Flächen bestellt, wurde am Mittwoch eine recht gute Rapsernte abgeschlossen. Bis Ende nächster Woche nutzt das Unternehmen das günstige Wetter und will mit drei Mähdreschern und insgesamt zwölf Mitarbeitern den Winterweizen vom Feld holen. Etwa 600 Hektar sind damit bestellt. Mario Wehner, der den Ackerbau beim Landwirtschaftsbetrieb Gröbner leitet, erwartet eine durchschnittlich gute Ernte. „Das ist regional recht unterschiedlich. Teilweise haben Spätfröste den Pflanzen zugesetzt. Es gibt beim Getreide eher diese Sorgen als die Trockenheit“, sagt er. Mehr Sorgen machen ihm Mais und Rüben auf Grund der Trockenheit. „Wenn es so weiter geht, wird schon Ende August der Mais vom Feld geholt, weil erntereif ist.“ Allerdings fehl den Maispflanzen fast überall noch deutlich die Wuchshöhe und damit auch die Masse.

Mähdrescher von früh bis spät unterwegs

Die Mähdrescher des Landwirtschaftsbetriebes Gröbner sind jetzt jeden Tag von 10 oder 11 Uhr bis abends 22 oder 23 Uhr im Einsatz um das Getreide vom Feld zu bringen. Dafür spielt das Wetter gerade gut mit. „Wir lagern das Getreide selbst bei uns im Unternehmen ein und verkaufen es übers Jahr hinweg, wenn der Preis gut ist“, sagt Rico Krause, Kaufmännischer Leiter des Unternehmens.

Mitte Juli erst begann die Agrar AG Ostrau damit, die Wintergerste zu dreschen. „In den vergangenen Jahren haben wir schon zwei, drei Wochen eher angefangen“, weiß Wolfram Hirsch von der Agrar AG Ostrau. Nach der Gerste kümmerten sich die Landwirte um den Raps, die Erbsen sind auch schon durch. Aktuell stecken die Ostrauer mitten in der Weizenernte. „Es steht noch etwa ein Viertel, das holen wir in den nächsten Tagen rein“, so Hirsch. Ein Teil davon wird eingelagert. „Die Mühlen holen sich das dann nach und nach – vor allem über den Winter – ab.“

Erstmals Lupinen auf den Feldern

Erstmals baute das Ostrauer Agrarunternehmen in diesem Jahr Lupinen an. „Die blauen haben wir schon gedroschen, die weißen Lupinen sind noch nicht ganz reif“, weiß Hirsch. Zu guter letzt geht es für die Landwirte mit Kartoffeln und Mais weiter. Trotz der anhaltenden Trockenheit und dem damit einhergehenden niedrigen Grundwasserspiegel, ist man bei der Agrar AG Ostrau zufrieden mit den Erträgen. „Man staunt, dass trotzdem was gewachsen ist“, sagt auch Wolfram Hirsch. „Die Pflanzen haben nur von dem gelebt, was runter gekommen ist.“

