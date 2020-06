Gute Ideen für 1500 Euro am Lessing-Gymnasium Döbeln gesucht

Döbeln

Gute Ideen sind oft Gold wert. Diese Ideen am Lessing-Gymnasium sind 1500 Euro wert. Und diese Summe spendiert die Sächsische Jugendstiftung den Schülern des Lessing-Gymnasiums Döbeln für jedes der nächsten drei Schuljahre. Diese gute Botschaft verkündeten Schülerratsvorsitzender Richard Rösler, seine Stellvertreterin Lisa Porzig und Schulsozialarbeiterin Susann Gasse den Klassensprechern am Dienstag in einer Schülerratssitzung im grünen Klassenzimmer der Schule.

Das Landratsamt hatte der Schulsozialarbeiterin den Tipp gegeben, doch die Schule für die Ausschreibung der Jugendstiftung anzumelden. Nun ist die Schule in das Projekt, das die Jugendstiftung in Kooperation mit dem Landesschülerrat Sachsen und dem Kultusministerium veranstaltet, aufgenommen.

„Deine Idee, Deine Schule, Deine Entscheidung“ heißt das Projekt. Es geht darum, die Jugendlichen in Angelegenheiten, die sie betreffen, zu beteiligen und mitbestimmen zu lassen. So soll das Demokratieverständnis gefördert werden.

Vollversammlung wählt die Top-Ten-Ideen

Die Schülersprecher sammeln nun in ihren Klassen und Kursen Ideen, wie die 1500 Euro zum Nutzen vieler Schüler an der Schule investiert werden können. Es gibt mehrere Variante: Die 1500 Euro komplett ausgeben,wenn die Idee allen über 700 Schülern zugute kommt. Oder das Geld aufteilen – 500 Euro für die Außenstelle am Körnerplatz, wo etwa 200 Schüler der 5. und 6. Klassen lernen und 1000 Euro für ein Projekt am Hauptstandort mit etwa 500 Schülern. Bis 19. Juni sammeln die Schülerräte nun die Ideen. Dann wählt die Vollversammlung des Schülerrates am 2. Juli die Top 10 der Vorschläge Über diese stimmen dann alle Schüler in einem Voting ab. Am letzten Schultag wird die Siegeridee bekannt gegeben, die für 1500 Euro nach den Sommerferien umgesetzt wird.

Von Thomas Sparrer