Döbeln

Vertreterversammlung mal anders – statt Auge in Auge nämlich bei einer Online-Veranstaltung. Die Pandemie bedingten Einschränkungen machen auch vor der VR-Bank Mittelsachsen eG nicht Halt. Deshalb traf sich der Vorstand virtuell, um über das vergangenen Geschäftsjahr zu sprechen.

Wie Vorstandsmitglied Angelika Belletti berichtet, hatte die Corona-Pandemie sehr wohl Einfluss auf das Geschäftsjahr 2020 der VR-Bank Mittelsachsen eG. So stand das gesellschaftliche Engagement in der Region auch bei der regionalen Genossenschaftsbank im Vordergrund. Viele Vereine, soziale und karitative Einrichtungen, Schulen und Kindergärten konnten mit 70.686 Euro unterstützt werden. „Gerade in der Pandemie-Zeit ist es uns besonders wichtig, die stark betroffenen Vereine zu unterstützen“, erklärt Belletti.

Mitgliederzahl gestiegen

Torsten Bruß vom Vorstand berichtete über die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der Bank: Die Mitgliederzahl steigerte die Genossenschaftsbank im vergangenen Jahr auf nun 16.424. Das ist nicht nur eine Zahl auf dem Papier – dahinter steckt mehr: „Unsere Mitglieder bestimmen unser Geschäft demokratisch mit und leisten somit einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung unseres täglichen genossenschaftlichen Förderauftrages“, unterstreicht Torsten Bruß. „Gerade deshalb freut uns das anhaltende Mitgliederwachstum sehr.“

Die VR-Bank Mittelsachsen eG weitete ihre Bilanzsumme weiter aus und erwirtschaftete ein solides Ergebnis. So konnte die Bilanzsumme um 96,9 Millionen Euro auf 890,1 Millionen Euro gesteigert werden. Die bilanziellen Kundengelder erhöhten sich auf 723,4 Millionen Euro. „Die Pandemie führte 2020 dazu, dass die Sparquote allgemein stieg. Das machte sich auch in unserem Einlagengeschäft bemerkbar.“

Tilgung ausgesetzt

Das Kundenkreditvolumen stieg auf 465,2 Millionen Euro. „Im Kundenkreditgeschäft konnten wir wie in den Vorjahren eine anhaltende Nachfrage nach privaten und gewerblichen Immobilienfinanzierungen verzeichnen. Aber auch die Corona-Pandemie wirkte sich in diesem Bereich deutlich aus. So wurden zur Unterstützung unserer Kreditkunden eine Vielzahl von Tilgungsaussetzungen von einer Zeitdauer bis zu einem Jahr gewährt“, so Bruß. Der ausgewiesene Jahresüberschuss liegt bei rund 874.000 Euro.

Was Kunden besonders interessieren dürfte: Die Vertreterversammlung beschloss, eine Dividende von 2,5 Prozent auf die Geschäftsguthaben aller Mitglieder zu zahlen.

Von DAZ