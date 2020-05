Gutes Zeugnis nach Zollkontrolle bei Geflügelverarbeiter Friki in Döbeln

Döbeln

15 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls rückten am Dienstag bei der Plukon GmbH Döbeln (vormals Friki) im Gewerbegebiet Döbeln-Ost an. „Insgesamt wurden 75 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Zudem waren Mitarbeiter der Landesdirektion zu Fragen des Arbeitsschutzes sowie vom Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen mit vor Ort“, so Heike Wilsdorf vom Hauptzollamt Dresden.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung prüft nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz unter anderem, ob sozialversicherungsrechtliche Pflichten oder die Arbeitsbedingungen nach Maßgabe der Mindestlohnvorschriften eingehalten werden. Die Fleischwirtschaft ist dabei eine von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung besonders betroffene Branche und war zuletzt auch durch Corona-Fälle in Schlachthöfen in die Schlagzeilen geraten.

Keine Beanstandungen

Von Negativschlagzeilen ist Plukon (vormals Friki) in Döbeln aber weit entfernt. Frank Grundl, Geschäftsführer der Döbelner Produktionsstätte, kann sich nach der Kontrolle vom Dienstag entspannt zurücklehnen: „Gegen die Befürchtung, dass unser Verarbeitungsbetrieb ein hohes Corona Verbreitungsrisiko darstellt, verwehren wir uns. Zumal uns bisher noch kein Krankheitsfall in unserem Betrieb bekannt ist“, erklärt Frank Grundl, Geschäftsführer der Döbelner Betriebsstätte. „Wir produzieren unsere Geflügelwurst und marinierten Hähnchenfiletartikel unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen. Unsere Hygiene- und Absicherungskonzepte werden von Behörden und dem Gesundheitsamt des Landkreises engmaschig kontrolliert“, so Grundl weiter.

Die Kontrolle des Zolls, die gleichzeitig mit einer Prüfung der Veterinärbehörde und der Berufsgenossenschaft einherging, hat den Beweis erbracht, dass es keine Abweichungen hinsichtlich arbeitsrechtlicher Belange sowie hygienischer Maßnahmen bei Plukon in Döbeln gibt.“ Dafür habe man auf die ohnehin schon hohen Hygienestandards im Unternehmen von Anfang an umfangreiche Vorsorge- und Sicherheitsmaßnahmen nach Vorgaben und Empfehlungen der Bundesregierung und des Robert-Koch-Institutes aufgesetzt.

Mitarbeiter sind größtenteils aus der Region

„Uns liegt die Gesundheit und das Wohlergehen all derjenigen, die für uns arbeiten, am Herzen“, so Frank Grundl. Überfüllte, risikobehaftete Sammelunterkünfte gibt es bei Plukon nicht. Der überwiegende Teil der rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ortsansässig und lebt mit ihren Familien in privaten Unterkünften. Nur in Ausnahmefällen werden kleine Wohneinheiten in Pensionen dazu gebucht, in denen ebenfalls strikte Hygienevorschriften gelten.

Auch diese Umstände wurden durch die Behörden in der aktuell durchgeführten Kontrolle geprüft. „Wir legen großen Wert auf langfristige Arbeitsverhältnisse“, so der Geschäftsführer. „Daher liegt es in unserem eigenen Interesse, vernünftige Arbeits- und Lebensbedingungen zu gewährleisten, um Personal zu halten, Produktionsausfälle zu verhindern und damit die Existenz unseres Betriebs nicht zu gefährden. Insbesondere in dieser Situation, in der die Nachfrage nach Geflügelprodukten sehr hoch ist, sind wir all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu großem Dank für Ihre ausgewöhnliche Einsatzbereitschaft verpflichtet“, so der Betriebsleiter stolz.

Von Thomas Sparrer