Döbeln

Ein Zelt mit Bauzeichnungen. Das war neben der Bautafel am Mittwoch das einzige auf dem ehemaligen Autoliv-Parkplatz, das von dem Großprojekt kündet, welches der Freistaat Sachsen dort bis 2021 für achteinhalb Millionen Euro realisieren will. Und dabei schon ein Problem aus dem Weg geräumt hat.

Schlechter Baugrund

„Der Baugrund ist schlecht und würde die Lasten des neuen Polizeireviers nicht aufnehmen können“, sagte Peter Voit, Leiter der Chemnitzer Niederlassung des Sächsischen Staatsbetriebes für Immobilien und Baumanagement (SIB), am Mittwoch vor Ort. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) war ebenfalls dort, um sich über den Bau zu informieren. Auch Sonja Penzel, Präsidentin der Polizeidirektion Chemnitz und Andree Wagner, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter des Reviers Döbeln, gehörten zu den Gästen. Sie erfuhren ebenso wie Sven Liebhauser, der noch als CDU-Landtagsabgeordneter kam und Hans-Joachim Egerer ( CDU), der seinen letzten Amtstag als Döbelner OBM hatte, wie die Planer das Problem mit dem schlechten Baugrund gelöst haben. Auch Dr. Rudolf Lehle, CDU-Landtagskandidat für den Wahlkreis Döbeln, hörte dem Bau-Fachmann zu. „Wir setzen das Gebäude auf sogenannte Rüttelstoff-Pfähle“, sagte Peter Voit.

260 Pfähle und 120 Lkw-Ladung

Bei diesem Verfahren treiben die Bauleute zunächst eine vibrierende Lanze in den Boden. Damit schaffen sie nicht nur Löcher sondern verdichten auch den Untergrund. In die Löcher kommt Schotter, der verdichtet wird. „Wir setzen 260 solcher Pfähle, die zehn Meter tief in die Erde reichen. Ich habe das mal ausgerechnet: Es werden etwa 120 Lkw-Ladungen notwendig sein, um die Löcher zu füllen“, sagte Peter Voit. Er erklärte auch, wie die relativ hohen Baukosten zustande kommen, denn vor einigen Jahren hat der SIB Polizeireviere deutlich billiger gebaut. „Da ist zum einen die technische Ausstattung, die wesentlich anspruchsvoller geworden ist. Dazu kommt die geforderte Energieeffizienz. Außerdem sind die Baupreise gestiegen. Und dann ist da der schwierige Baugrund.“

Hochwassersicher am neuen Standort

Das neue Polizeirevier steht am neuen Standort hochwassersicher. Es wird ein Dreigeschosser ohne Keller. Bestimmte Bereiche haben eine Klimaanlage, wie etwa das Wachzimmer. Hier wird Panzerglas fest verbaut, weswegen sich kein Fenster öffnen lässt. Die Bürger haben im neuen Revier kurze Wege, wenn sie eine Anzeige erstatten wollen. Der Bereich dafür liegt gleich hinter der Wache und dem Warteraum. Zusätzlich zur Gasheizung mit Brennwerttechnologie bekommt das neue Polizeidomizil an der Leisniger Straße auch eine Wärmepumpe, die im Winter heizt und im Sommer kühlt. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist für den Eigenbedarf der Polizei.

Ordentliche Arbeitsbedingungen für Beamte

„Ich freue mich schon auf die nächste große Baumaßnahme in Döbeln. Wir haben auf Landesebene ein anständiges Polizeigesetz hinbekommen und werden 1.000 neue Polizisten einstellen, 100 davon noch in diesem Jahr. Der Großteil davon soll in den Streifendienst in der Fläche, also dorthin, wo die Beamten auch wahrgenommen werden“, sagte der Ministerpräsident. „Heute ist ein ereignisreicher Tag. Sven Liebhauser hört als Landtagsabgeordneter auf und fängt als Bürgermeister an, Hans-Joachim Egerer scheidet aus dem Amt als Döbelner Oberbürgermeister und ich beschließe mein erstes Jahr als Präsidentin der Polizeidirektion Chemnitz“, sagte Sonja Penzel. Sie ist sich sicher, dass das neue Gebäude das Stadtbild aufwerten wird. „Unsere Beamten werden hier endlich ordentliche Arbeitsbedingungen vorfinden. Die Polizei wird als Teil der Gesellschaft gut im Stadtbild sichtbar sein“, sagte die Polizeipräsidentin. „Ich freue mich über die Entscheidung, das Revier neu zu bauen.“

Es war auch im Gespräch, den alten Standort an der Burgstraße zu sanieren. Dort marschierte zweimal die Mulde durch und richtete insgesamt 600.000 Euro Schaden an. Der neue Standort ist nun hochwassersicher und immer noch zentrumsnah.

Von Dirk Wurzel