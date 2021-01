Händler in Döbeln kämpfen um ihre Existenz

Döbeln

Die Döbelner Innenstadt ist dieser Tage leerer als gewöhnlich. Das mag zum einen an den winterlichen Temperaturen liegen, aber vor allem auch daran, dass die Einzelhändler auf Grund des Lockdowns und der Corona-Verordnung des Landes ihre Ladentüren schließen mussten. Unter den betroffenen Unternehmern macht sich Unmut breit – viele sehen ihre Existenz bedroht. Am Montag versammelten sich rund 15 von ihnen vor dem Döbelner Rathaus, um auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen.

„Die Hütte brennt! Den Händlern steht das Wasser bis zum Hals“, sagt Grit Neumann, Vorsitzende des Döbelner Stadtwerberings. Grit Neumann ist Friseurin und ebenfalls von den Ladenschließungen während des Lockdowns betroffen. Sie hatte die Protestaktion unter dem Namen „Wir machen auf_merksam“ in Döbeln organisiert. Der Slogan erinnert an die „Wir machen auf“-Bewegung, deren Mitglieder entgegen der Corona-Verordnungen ihre Länden wieder öffnen wollen. „Davon distanziere ich mich aber ganz deutlich!“, sagt Grit Neumann. „Wir sind weder Corona-Leugner, noch irgendwelche Querdenker. Wir wollen nur auf unsere Situation aufmerksam machen.“

„Wir brauchen die Hilfe jetzt“

Eine Öffnung der Läden hält Grit Neumann für falsch. „Das geht erst, wenn die Zahlen wieder sinken. Die Gesundheit hat oberste Priorität“, sagt sie. Aber die Politik müsse handeln – sofort. Anders als in der Gastronomie, habe es außer Kurzarbeitergeld noch keine finanzielle Hilfen vom Staat gegeben. „Ich glaube, dass das vielen Menschen gar nicht bewusst ist, aber seit Tag 1 des Lockdowns haben wir keine Einnahmen mehr. Die Fixkosten wie Miete, Versicherungen und Ausbildungsvergütungen laufen aber natürlich weiter. Die müssen jetzt aus privaten Rücklagen bezahlt werden“, sagt Neumann. „Wir brauchen die Hilfen jetzt und nicht erst in drei Monaten!“

„Die ganzen Rücklagen fürs Alter werden gerade verbrannt“, sagt auch Holger Langer, Inhaber von Photo Porst. Er hält die Ladenschließungen für falsch. „Vier Wochen lang war diese Maßnahme erfolglos, die Zahlen sinken nicht. Trotzdem machen sich die Politiker keine Gedanken über Alternativen. Währenddessen wissen wir nicht, wie lange die Maßnahmen so noch weitergehen und wo wir das Geld hernehmen sollen.“

Von der Politik vergessen

„Die Politik hat uns einfach vergessen“, sagt auch Sylvia Hayner, Inhaberin des Geschäfts Phönix Moden. Gerade die Modebranche habe es schwer. „Wir haben einfach einen großen Warendruck. Die Winterware konnten wir nicht verkaufen, die hängt immer noch im Laden. Jetzt fehlen natürlich Einnahmen, die wir zur Finanzierung der Frühlingskollektion brauchen.“ Auch sie distanziert sich deutlich von Corona-Leugnern, würde aber lieber auf Hilfen verzichten und wieder den Laden öffnen dürfen. Bedenken, dass sich das Virus dann wieder schneller verbreiten könnte, habe sie nicht. „Wir haben immer alle Hygienemaßnahmen strikt umgesetzt und der Einzelhandel ist kein Infektionsherd“, sagt die Unternehmerin.

Oberbürgermeister sichert Unterstützung zu

Die Unterstützung durch den Döbelner Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) ist den Händlern gewiss. Die sicherte er den Unternehmern am Montag zu. „Die Menschen haben mein absolutes Verständnis. Die Döbelner Einzelhändler haben es zur Zeit sehr schwer,“ sagte Liebhauser. Gemeinsam mit den Händlern vor Ort will Sven Liebhauser Ideen entwickeln, wie dem Gewerbe geholfen werden könne. Der Oberbürgermeister kritisierte aber auch die Abläufe bei den Antragsverfahren für finanzielle Hilfen. „Das muss man schon in Frage stellen“, sagt er am Montag.

