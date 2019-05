Waldheim

Die Brötchentaste kommt super an in Waldheim. „Geschäfte und Gewerbetreibenden können über vielen positive Rückmeldungen von Kunden und Besuchern der Waldheimer Innenstadt berichten. Meinungen wie: ,Endlich!!!’, ,Genial’, ,Cool’, ,das ist wirklich ein Fortschritt!’ häufen sich nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch bei den innenstädtischen Handels- und Gewerbebetrieben“, fasst Jens Jung, Inhaber des gleichnamigen Schuhhauses, die Erfahrungen der Händler zusammen.

350 Parkplätze in der Innenstadt

„Diese bedanken sich bei Stadtverwaltung, Stadtrat und Gewerbeverein für die Einsicht und die Weitsicht bei der Umsetzung dieser Händler- Initiative“, sagt er. Jetzt hat Waldheim im unmittelbaren Zentrum über 107 kostenfreie Ein-Stunden-Parkplätze. Dazu stehen im zentrumsnahen Bereich – beispielsweise An der Zschopau, Platz an der Heiste und auf dem Augustinerplatz – nochmals rund 240 kostenfreie Ganztagsparkplätze zur Verfügung. Diese sind weniger als 400 Meter vom Ober- und Niedermarkt entfernt und somit zu Fuß schnell erreichbar. „Somit hat Waldheim rund 350 kostenfreie Parkplätze im Innenstadtbereich zu bieten und ist dadurch ein ganzes Stück kunden- und besucherfreundlicher geworden“, sagt Jens Jung.

Jetzt zwei Stunden parken

Die Händlerschaft der Innenstadt hatte sich vor einiger Zeit mit einer Petition an die Stadtverwaltung Waldheim gewandt. Der stationäre Einzelhandel steht nicht nur in Waldheim vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Eine davon ist die Konkurrenz durch den Handel im Internet. „Wir können darüber nachdenken, die Innenstadt einkaufsfreundlicher zu machen“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) damals. Handlungsspielraum hat die Stadt bei den Parkplätzen und den Gebühren für das Abstellen der Autos. So machte sich die Verwaltung Gedanken und kam auf die Idee, die erste Stunde Parken auf den gebührenpflichtigen Stellflächen auf Ober- und Niedermarkt kostenlos zu machen, eine sogenannte Brötchentaste einzuführen. Außerdem schlug die Verwaltung vor, die Höchstparkdauer auf zwei Stunden zu erhöhen.

Zeit für einen Kaffee

So kam es schließlich. Am 28. März beschloss der Stadtrat mit großer Mehrheit die neuen Parkregeln. Mittlerweile ist der Automat umprogrammiert. Wer auf die grüne Taste drückt, bekommt sein kostenloses Parkticket für eine Stunde. Aber auch die Kosten für weiteres Parken halten sich im Rahmen. Anderthalb Stunden kosten 50 Cent, zwei Stunden einen Euro. Da ist dann nach dem Einkaufen noch Zeit für einen Kaffee.

Keine Mehrheit für Tempo 30

Einigen Stadträten ging das nicht weit genug. André Langner von der FDP regte an, auch über Tempo 30 für die Waldheimer Innenstadt auf dem Straßenzug Niedermarkt-Bahnhofstraße nachzudenken. Allerdings müsste das der Landkreis ausweisen, denn die Straße ist eine Kreisstraße. Obwohl vernünftig, scheint der Vorschlag unpopulär zu sein. Laut einer nichtrepräsentativen Umfrage der DAZ im Internet befürworten nur 28 Prozent der bis jetzt gezählten 192 Teilnehmer das Tempolimit. 71 Prozent sind dagegen und ein Prozent antwortete mit „weiß nicht“.

Von Dirk Wurzel