Döbeln/Großschirma/

Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr in der Nacht rund um Döbeln ausrücken: Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Freitag in den frühen Abendstunden im Erdgeschoss eines leerstehenden Fachwerkhauses in Großschirma bei Döbeln ein Feuer aus.

Die Flammen griffen bis ins Dachgeschoss über, wobei mehrere Fenster, aufgrund der Hitzeentwicklung, zersprangen. Sowohl die örtliche Feuerwehr, als auch umliegende Löschtrupps kamen zum Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Ehemaliger Gasthof in Döbeln brennt

Aus ebenfalls unbekannter Ursache geriet in der Nacht zu Samstag in Döbeln ein Nebengebäude des ehemaligen Gasthofes in Brand. Mehrere Feuerwehren aus Döbeln und Umgebung kamen zum Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Von LVZ/gap